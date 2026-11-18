„Decizia finală e luată întotdeauna de premier”. Explicații de la Guvern după ce Marian Neacșu a primit atribuții sporite

1 minut de citit Publicat la 18:06 18 Noi 2026 Modificat la 18:06 18 Noi 2026

Marian Neacșu este singurul vicepremier care a preluat atribuții executive de la guvernul anterior. FOTO: Gov.ro

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a explicat miercuri, într-o conferință de presă, de ce premierul Luca Niculescu i-a încredințat vicepremierului Marian Neacșu coordonarea a 12 ministere și atribuția de a aviza toate proiectele de acte normative cu impact bugetar care ajung în Guvern.

Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial. Potrivit lui Dan Cărbunaru, atribuțiile suplimentare primite de Marian Neacșu sunt o consecință a structurii actualului Executiv, care are un singur vicepremier, spre deosebire de guvernul precedent, în care existau cinci astfel de funcții.

„Acest guvern hibrid are o structură diferită din perspectiva conducerii față de cea a guvernului anterior, care avea cinci viceprim-miniștri.

Marian Neacșu este singurul vicepremier care a preluat atribuții executive de la guvernul anterior, în care exista o structură cu cinci vicepremieri.

Aceasta ar fi structura atribuțiilor pe care Marian Neacșu le avea în guvernul precedent. Am subliniat cu verde atribuțiile sale inițiale, iar pe cele adăugate le voi pune la dispoziție separat. Celelalte culori marchează atribuțiile pe care le-au avut, pe rând sau simultan, ceilalți vicepremieri din guvernul precedent: Tanczos Barna, Oana Gheorghiu, Cătălin Predoiu, Dragoș Anastasiu și Ionuț Moșteanu.

Acestea erau, practic, portofoliile celor cinci vicepremieri. În condițiile în care actualul guvern are un singur post de vicepremier, pe lângă structura de bază a atribuțiilor pe care Marian Neacșu le gestiona deja, acesta a primit o serie întreagă de responsabilități suplimentare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

De ce avizează Marian Neacșu proiectele cu impact bugetar

Întrebat de ce vicepremierul Marian Neacșu a primit atribuția de a aviza toate proiectele ministerelor cu impact bugetar și dacă această responsabilitate nu îi revine premierului, Dan Cărbunaru a explicat că procedura ține de distribuirea atribuțiilor în cadrul actualei structuri guvernamentale.

„Dacă am compara, din perspectivă birocratică, o structură cu cinci vicepremieri cu una care are un singur vicepremier, diferența este ușor de observat: sunt cu patru vicepremieri mai puțin, ceea ce înseamnă că singurul vicepremier preia mai multe atribuții.

Decizia finală în Guvern este luată întotdeauna de premier, după parcurgerea procedurilor de avizare. În cazul de față, premierul este Luca Niculescu”, a precizat Dan Cărbunaru.