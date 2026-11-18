„Mă scuzați, aia e chiar valiza nucleară?” Putin s-a afișat public în China cu „ceghet”-ul, valiza cu codurile nucleare ale Rusiei

1 minut de citit Publicat la 18:44 18 Noi 2026 Modificat la 18:51 18 Noi 2026

Valiza nucleară a Rusiei e botezată „Ceghet”, după un munte din Caucaz. Foto: Captură video Rossia TV/X

Vladimir Putin a aterizat în China însoțit de un militar care avea asupra sa celebra valiză nucleară, care conține codurile de lansare a rachetelor nucleare ale Rusiei. Putin e așteptat să participe joi la întâlnirea trilaterală de la Shenzen cu președintele chinez Xi Jinping și președintele SUA, Donald Trump.

La sosirea delegației ruse la Shenzen, reporterul canalului TV Rossia a avut un scurt dialog cu militarul care cară respectiva valiză nucleară.

⚡️ Putin took his “nuclear briefcase” with him to China As if anyone still doesn’t know what it’s actually for ? Looks like Russian propagandists have completely run out of cards if they’ve started talking about this too... — NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026

„În spatele meu, puteți vedea valiza nucleară, care e cărată de aghiotantul lui Putin”, a spus reporterul rus, care apoi s-a îndreptat direct spre militar și l-a întrebat:

„Vă salut, aia e valiza nucleară, pe care o cărați?”

„Da, da”, a răspuns aghiotanul lui Putin

„Chiar aia. Incredibil”, a fost răspunsul reporterului rus.

De ce valiza nucleară a Rusiei e numită „ceghet”

Dezvoltat în perioada sovietică și numită după Muntele Ceghet din Caucaz, valiza nucleară a lui Putin face parte din sistemul de comandă și control nuclear al Rusiei, notează Kyiv Post.

Dispozitivul permite oficialilor de rang înalt din Rusia să comunice în timpul unei situații de criză și să autorizeze folosirea armelor nucleare. Unitățile de comandă ala armatei rămân responsabile pentru punerea în aplicare a acestor ordine.

Putin va avea o întâlnire față în față cu președintele Trump, joi, în China, a confirmat pentru CNN, un oficial din administrația americană.

Putin, Trump și Xi au avut deja o primă înâlnire miercuri, la summitul APEC din China, unde au fost fotografiați împreună. CNN notează că Putin s-a grăbit să dea mâna cu Trump, înainte de poza mare, de familie, cu toți liderii invitați la summitul APEC de la Shenzen.

Trump a anunțat deja că dorește să discute, în cadrul trilateralei cu Xi și Putin, despre subiectul dezarmării nucleare.

Ultima întâlnire tete-a-tete dintre Trump și Putin a avut loc în Alaska, SUa, în august 2025, în cadrul unui summit la care nu s-a înregistat niciun progres semnificativ de pace în privința încheierii războiului declanșat de invazia Rusiei în Ucraina.