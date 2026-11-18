Situație critică în două spitale din Bucureşti, care nu au apă caldă şi căldură: Medicii operează cu aerotermele pornite

2 minute de citit Publicat la 19:47 18 Noi 2026 Modificat la 19:47 18 Noi 2026

Situație critică în două spitale din Bucureşti, care nu au apă caldă şi căldură: Medicii operează cu aerotermele pornite. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Calvar pentru pacienţii care ajung în spitalele din București rămase fără căldură și apă caldă! Medicii din cel mai mare institut de boli cardiovasculare din România și de la Institutul Clinic Fundeni sunt nevoiți să încălzească sălile de operații cu aeroterme și calorifere electrice și se gândesc cu groază ce vor face în această iarnă. Afectați sunt inclusiv copiii care suferă de boli oncologice. Pacienții și aparținătorii cer autorităților să nu îi mai umilească, iar unii au depus deja sesizări către Termoenergetica.

La Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" din Capitală vin pacienți din toată țara cu patologii extrem de grave – bolnavi cu infarct miocardic, insuficiență cardiacă sau cu probleme ale valvelor inimii. Spitalul nu a avut aproape deloc apă caldă și căldură de când au scăzut temperaturile. Pentru a nu amâna operațiile, medicii folosesc aeroterme, radiatoare electrice și aparate de aer condiționat setate pe cald.

"Tu, în loc să te concentrezi pe soluțiile de recuperare medicală, că de aia ești acolo: ca să te simți mai bine, tu stai și dârdâi de frig. Deci, frigul ăla nu te ajută" a declarat Rozalina Lepădatu, preşedinte A.P.A.A.

La Institutul "C.C. Iliescu" sunt realizate peste 40% din totalul intervențiilor cardiovasculare din România. Unii dintre pacienţii care au ajuns aici au depus sesizări către Termoenergetica.

Aceleași probleme grave sunt și la Institutul Clinic Fundeni, acolo unde sunt internați sute de adulți și copii cu afecțiuni oncologice și hematologice, inclusiv pacienți transplantați.

"Sub nicio formă nu poți să examinezi un pacient, pentru că nu se poate să faci un act medical corect fără să examinezi. Pacientul nu poate fi examinat în condiții de frig", a precizat prof. univ. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), în timpul declaraţiilor.

Dacă nu va fi găsită o soluție, pacienții și medicii vor sta în frig și în această iarnă.

"Cel mai probabil că situația o să fie evitată prin utilizarea altor surse de încălzire și de apă caldă. Voi merge la spitale să vorbesc cu managerii și cu șefii de secție, dar, între timp, în rog pe primarul general al Capitalei să discute cu Termoenergetica", a menţionat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

O echipă Antena 3 CNN a cerut explicații reprezentanților companiilor Termoenergetica și ELCEN. Singurii care au răspuns au fost cei de la ELCEN.

"În prezent, toate cele patru centrale ale ELCEN funcționează normal, fără sincope, livrând continuu agent termic la parametrii optimi. ELCEN este producătorul energiei termice și electrice, responsabilitatea companiei oprindu-se la limita de proprietate a centralelor", au transmis reprezentanții ELCEN, ca răspuns la solicitarea de punct de vedere adresată de Antena 3 CNN.

Anul trecut, din cauza frigului, la Institutul de Boli Cardiovasculare au fost amânate operațiile non-urgente. Unitatea medicală a stat săptămâni bune fără agent termic.

Miercuri seara, Compania Termoenergetica a anunţat că, în urma unor lucrări și reconfigurări pe rețea, parametrii agentului termic livrat către cele două centre medicale din Complexul Fundeni au început să se îmbunătățească, iar acest proces va continua și la noapte, dar și mâine. Surse din spitale transmit că, deși caloriferele au început să se încălzească, sunt în continuare probleme cu apa caldă.