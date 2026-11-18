Roma cere socoteală Kievului după ce eurodeputaţii din Mișcarea 5 Stele au ajuns pe o listă a „inamicilor Ucrainei”

1 minut de citit Publicat la 22:32 18 Noi 2026 Modificat la 22:32 18 Noi 2026

Antonio Tajani, ministrul de Externe al Italiei. sursa foto: Getty

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, i-a cerut miercuri ambasadorului Italiei în Ucraina să solicite clarificări autorităţilor de la Kiev, după ce europarlamentarii italieni din Mişcarea 5 Stele (M5S) au fost incluşi pe o listă de profiluri „anti-ucrainene”, publicată pe un site ucrainean, informează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Este vorba despre portalul „Myrotvoreţ”, o bază de date care adună numele, fotografiile şi datele personale ale câtorva zeci de mii de politicieni, jurnalişti şi oficiali din întreaga lume, pe care site-ul îi etichetează drept „inamici ai Ucrainei”.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Roma, Tajani urmăreşte cazul „cu o atenţie deosebită”, deoarece sunt vizaţi „reprezentanţii politici italieni aleşi în Parlamentul European”.

Şeful diplomaţiei italiene a subliniat că „libertatea de exprimare şi respectul faţă de pluralismul politic sunt principii fundamentale ale democraţiei, care trebuie apărate în orice moment”.

Tajani a dat totuşi asigurări că Italia va continua să sprijine Ucraina în războiul cu Rusia.

M5S, partidul ai cărui eurodeputaţi au fost catalogaţi drept „inamici ai Ucrainei”, se află în opoziţie şi este condus de fostul premier Giuseppe Conte.

Formaţiunea critică livrările de arme către Kiev, dar şi creşterea cheltuielilor pentru apărare.

Primul eurodeputat M5S apărut pe listă, pe 16 noiembrie, a fost Danilo Della Valle, alături de europarlamentari din mai multe ţări şi grupuri politice. Ulterior, portalul a adăugat şi alţi membri ai partidului, până când i-a inclus pe toţi eurodeputaţii M5S.

Unul dintre ei, Mario Furore, a denunţat pe reţeaua X faptul că site-ul i-a făcut publice numele, fotografia şi data naşterii, însoţite de acuzaţii „extrem de grave şi defăimătoare”, potrivit cărora ar sprijini agresiunea Rusiei şi uciderea civililor ucraineni.

„Publicarea datelor mele personale şi asocierea lor cu aceste acuzaţii înseamnă expunerea mea oprobriului public şi riscului de a deveni ţinta unor campanii de ură, intimidare şi ameninţări”, a avertizat eurodeputatul.

Furore consideră că este de o „gravitate absolută” ca oficiali europeni să fie expuşi public în mod ostil „întrucât se opun escaladării militare şi cer Europei să se angajeze către o pace justă şi durabilă”.

Din acest motiv, eurodeputatul italian a anunţat că va trimite personal câte o scrisoare preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, şi Comisiei Europene, cărora le va cere o poziţie oficială în acest caz.