Bulgaria, spionată masiv în ultimii 5 ani. Guvernul de la Sofia a anunțat că din 2021 au fost extrași 130 de gigabiți de documente

1 minut de citit Publicat la 21:46 18 Noi 2026 Modificat la 21:48 18 Noi 2026

Hackerii au accesat sistemele utilizate de instituțiile de stat pentru schimbul de documente. sursa foto: Getty

Guvernul bulgar a anunțat miercuri că a destructurat o operațiune de spionaj cibernetic care le-a permis hackerilor să acceseze rețele ale administrației începând din 2021 și să extragă cel puțin de 130 de gigabiți de documente oficiale, transmit AFP și BTA, citate de Agerpres.

'Este vorba despre cazul de spionaj cibernetic cel mai îndelungat și cel mai amplu depistat vreodată împotriva administrației bulgare', a declarat ministrul inovației și transformării digitale, Ivan Vasilev, într-un briefing de presă după o ședință a consiliului de miniștri.

Hackerii au accesat sistemele utilizate de instituțiile de stat pentru schimbul de documente. Volumul de date sustrase este echivalent cu peste 62 milioane de pagini, a indicat ministrul, precizând că nu a fost informat despre o eventuală difuzare a acestor documente pe dark web.

'Am descoperit că mai multe grupuri internaționale de hackeri au accesat sistemele bulgare începând din 2021', a afirmat Vasilev, fără a specifica țările de unde aceste grupuri operau.

Informații sensibile, vizate de hackeri

Potrivit autorităților, hackerii au sustras informații sensibile cu privire la funcționarea statului.

'În acest stadiu, nu există dovezi că au fost compromise date personale ale cetățenilor bulgari', a precizat Vasilev. El a adăugat că a sesizat parchetul cu privire la acțiunile și lipsa de măsuri ale autorităților bulgare din ultimii cinci ani.

Intruziunea informatică a rămas neobservată până când a fost detectată de noul sistem național de securitate cibernetică.

Alegerile legislative anticipate din aprilie au dat o majoritate absolută formațiunii Bulgaria Progresistă, partidul actualului premier Rumen Radev, după mai mult de cinci ani de instabilitate politică.

În 2019, după piratarea fiscului bulgar, mai multe mass-media au primit circa 11 gigabiți de date fiscale sustrase, referitoare la peste 5 milioane de cetățeni bulgari.

Amintim că Bulgaria s-a aflat recent printre țintele unui val de atacuri și amenințări cibernetice care au vizat mai multe țări europene. Aproximativ 25 de instituții bulgare, în principal unități din sistemul de sănătate, dar și organizații anticorupție și grupuri care semnalează nereguli, au fost vizate.