„Moartea este aproape”. Culisele celor peste 8.000 de amenințări false cu bombă care au zguduit școlile și aeroporturile din Europa

5 minute de citit Publicat la 20:41 17 Noi 2026 Modificat la 20:41 17 Noi 2026

Aproximativ 6.300 de școli din Italia au primit amenințări cu bombă atribuite grupării „Misoginistan”. FOTO: Profimedia Images

Peste 8.000 de amenințări false cu bombă au vizat școli, aeroporturi, companii aeriene și instituții media din Europa în ultima lună, provocând evacuări, anulări și devieri de zboruri și întreruperea unor emisiuni de televiziune. O investigație Reuters dezvăluie amploarea campaniei, modul în care au fost transmise mesajele și suspiciunile privind o posibilă implicare străină, inclusiv a Rusiei.

Potrivit unei centralizări realizate de Reuters pe baza informațiilor publicate de oficiali europeni, a relatărilor din presă și a datelor furnizate de firme de securitate cibernetică, cele mai multe ținte au fost școli din Marea Britanie, Irlanda și Italia. Campania a vizat însă și organizații media, aeroporturi, companii aeriene, organizații caritabile și persoane fizice.

Când un e-mail a ajuns la Școala Primară St John the Baptist din Belfast, pe 19 octombrie, anunțând că o bombă fusese amplasată în clădire, directorul Chris Donnelly a privit mesajul cu scepticism. Donnelly a declarat că mesajul a fost șters în câteva minute și că nu își mai amintește conținutul exact, dar și-a amintit că era formulat vag și fusese trimis și către numeroase alte școli.

„Nu părea să fie vorba despre o amenințare serioasă”, a declarat acesta pentru Reuters. Cu toate acestea, el a decis să țină elevii în interior și a organizat o verificare a fiecărei încăperi. Ulterior, poliția din Irlanda de Nord a anunțat că aproximativ 300 de școli primiseră același mesaj și că incidentul era tratat ca o farsă.

„Chiar dacă pare o farsă, reacția inițială trebuie să fie extrem de serioasă”, a spus el.

Val de alerte cu bombă

Incidentul de la școala St John a fost unul dintre cele peste 8.000 de alerte false cu bombă trimise instituțiilor și companiilor din întreaga Europă în ultima lună, potrivit unei centralizări realizate de Reuters.

Cele mai multe ținte au fost școli din Regatul Unit, Irlanda și Italia. Însă în campanie au fost prinse și organizații media, companii aeriene, aeroporturi, organizații caritabile și persoane fizice.

Amenințările false au provocat devierea și anularea a zeci de zboruri, au întrerupt emisiuni de televiziune și au trimis acasă mii de elevi.

Amenințările din 19 octombrie au vizat și școli din Scoția, unde, potrivit Mimecast, cel puțin 33 de unități de învățământ au fost luate în vizor. Proofpoint a declarat că un alt val de amenințări, trimise în aceeași zi, a vizat aproximativ 25 de instituții din Bulgaria, în principal unități din domeniul sănătății, alături de câteva organizații anticorupție și de avertizare asupra neregulilor.

Opt dintre mesajele de amenințare analizate de Reuters, redactate în engleză, bulgară sau italiană, prezintă asemănări. Cele trimise școlilor din Irlanda de Nord, Scoția și instituțiilor din Bulgaria pe 19 octombrie aveau subiectul „Moartea este aproape”.

Mesajele au fost trimise de la cel puțin patru conturi de e-mail despre care Proofpoint și Mimecast au declarat că fuseseră compromise. În Taiwan, un cont aparținând unui fost student absolvent pare să fi fost compromis pentru trimiterea unora dintre mesaje, potrivit universității la care acesta a studiat, Da-Yeh University.

E-mailurile din 19 octombrie nu au atras prea multă atenție în afara Marii Britanii, iar autorii farselor par să fi rămas discreți în următoarele două săptămâni. Apoi au revenit în forță.

Pe 2 noiembrie, un zbor Wizz Air de la Londra la Sofia a fost deviat către Budapesta, după ce compania aeriană a primit o amenințare cu bombă. În ziua următoare, alte șapte zboruri și un vas de croazieră aflat în largul coastelor Greciei au fost vizate. Pe 5 noiembrie, un nou val de amenințări a perturbat zborurile din întreaga Europă. Peste 50 de zboruri operate de aproximativ 15 companii aeriene au primit amenințări false cu bombă între 2 și 6 noiembrie, potrivit specialiștilor în monitorizarea traficului aerian de la AirNav Radar.

Spre deosebire de primul val de e-mailuri, care făcea referire la „legea Sharia”, mesajele din noiembrie au fost trimise în numele unui obscur grup rusesc antifeminist numit „Male State”, al cărui fondator a declarat că nu are nicio legătură cu acestea.

La fel ca mesajele din octombrie, ele au fost distribuite în masă și conțineau avertismente generale despre bombe și vărsare de sânge.

„Astăzi cerul vostru va fi roșu”, se arăta într-unul dintre mesaje.

Pe 6 noiembrie, au fost vizate redacții de presă, printre care postul francez TF1, televiziunea bulgară Nova și radiodifuzorul public irlandez RTE. Unele dintre emisiunile acestuia din urmă au fost întrerupte pentru scurt timp, în timp ce angajații evacuau sediul. În total, firma de securitate cibernetică Proofpoint a declarat că cel puțin 12 organizații media au fost vizate în acea perioadă.

Un val și mai amplu a urmat pe 11 noiembrie. Aproximativ 6.300 de școli din Italia au primit amenințări cu bombă atribuite grupării „Misoginistan”, o aparentă referire la „Male State”, ceea ce a provocat evacuări la nivel național. Poliția a declarat că în aceeași zi au fost vizate și aproximativ 1.000 de școli din Scoția și 300 din Irlanda de Nord. Presa irlandeză a relatat că aproximativ 300 de școli din această țară au primit, de asemenea, amenințări.

Multe dintre școlile britanice care au primit amenințările din 11 noiembrie fuseseră vizate și în primul val, inclusiv școala St John din Belfast.

Directorul Donnelly a spus că, a doua oară, lucrurile au fost mai calme.

„După ce am verificat perimetrul școlii, am decis să le permitem copiilor să iasă la joacă în pauză și la prânz”, a declarat el.

Pe lângă asemănările în formularea mesajelor și metodele de distribuire, Mimecast a observat că în campania din noiembrie au fost vizate aproape toate aceleași școli din Scoția ca în valul din octombrie, ceea ce sugerează folosirea aceleiași liste de ținte.

Într-un răspuns transmis prin e-mail, Poliția Scoției a declarat că „nu poate exclude în acest moment existența unei legături, însă cercetările ample sunt în desfășurare”.

Suspiciuni privind implicarea Rusiei

Oficialii europeni au declarat că suspectează implicarea unei entități străine.

„Vedem foarte clar posibilitatea unei ingerințe străine”, a declarat vineri ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, pentru postul France’s LCI, nominalizând Rusia sau „alte țări, eventual”.

El a spus că Europol încearcă să stabilească sursa amenințărilor.

Potrivit oficialilor ucraineni, amenințările cu bombă au fost folosite în trecut de hackeri mercenari suspectați că ar avea legături cu Rusia, numiți uneori Grupul DaVinci. Anul trecut, compania franceză de securitate cibernetică Intrinsec a declarat că hackerii grupării au lansat amenințări false cu bombă, în 2024, împotriva mai multor instituții guvernamentale occidentale neidentificate.

Directorul Donnelly a spus că Belfastul a trecut prin situații mai grave, făcând referire la deceniile de conflict sectar, în timpul cărora orașul era zguduit în mod regulat de explozii reale.

Cu toate acestea, a adăugat el, nici amenințările care par neverosimile nu pot fi ignorate.

„Oamenii se vor întreba întotdeauna: «Dar dacă? Dacă aceasta nu ar fi fost doar o farsă iresponsabilă și nechibzuită?»”