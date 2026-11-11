Nou val de alerte cu bombă în Europa: 300 de școli din Italia, evacuate. Mesaje similare au fost primite și în Irlanda de Nord

2 minute de citit Publicat la 13:35 11 Noi 2026 Modificat la 13:35 11 Noi 2026

Poliția a anunțat că desfășoară verificări urgente și că ține legătura cu școlile vizate în legătură cu cel mai recent incident. FOTO: Profimedia Images

Un număr mare de școli din Irlanda de Nord au primit un e-mail de amenințare, iar autoritățile au anunțat că mesajul prezintă asemănări cu o alertă falsă transmisă luna trecută. Incidentul vine în contextul în care cel puțin 300 de școli din Italia au fost evacuate în urma unor amenințări cu bombă similare primite prin e-mail, potrivit BBC și Reuters.

Departamentul pentru Educație din Irlanda de Nord a recomandat școlilor să rămână deschise „cu excepția cazului în care primesc instrucțiuni contrare din partea Serviciului de Poliție al Irlandei de Nord (PSNI)”.

Poliția a anunțat că desfășoară verificări urgente și că ține legătura cu școlile vizate în legătură cu cel mai recent incident.

În octombrie, mai multe școli au fost închise după ce un e-mail amenința că „un dispozitiv exploziv” ar fi fost amplasat în sute de școli din Irlanda de Nord.

Autoritatea pentru Educație (EA) a declarat că „ține legătura cu poliția în legătură cu acest ultim mesaj”.

„În această etapă, nu am fost informați cu privire la existența unor dovezi care să indice o amenințare credibilă la adresa școlilor”, se arată în comunicat.

Instituția a adăugat că „școlile sunt sfătuite să rămână vigilente și să raporteze orice activitate suspectă către PSNI”.

„Înțelegem pe deplin că orice mesaj de acest fel provoacă îngrijorare și le putem asigura pe școli, părinți și tutori, precum și pe copii și tineri, că vom oferi informații suplimentare după discuțiile cu poliția.”

Poliția a declarat că a primit sesizări cu privire la „un e-mail îngrijorător trimis mai multor școli din Irlanda de Nord”.

Într-o postare pe rețelele sociale, deputata din Adunarea Irlandei de Nord din partea Partidului Alianței, Paula Bradshaw, a condamnat „amenințările iresponsabile cu bombă trimise școlilor în această dimineață”.

„Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și provoacă teamă și îngrijorare în rândul elevilor, părinților și personalului. Vă rugăm să vă păstrați calmul și să urmați instrucțiunile oficiale.”

Italia

Val de amenințări cu bombă în Italia

În Italia, cel puțin 300 de școli au fost evacuate miercuri, după ce au primit mesaje de alertă cu bombă, a anunțat ministrul Educației.

Alerta de securitate vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din Europa privind așa-numitele amenințări de război hibrid, care au vizat supermarketuri, bănci de sânge, traficul aerian și posturi de televiziune.

Ministrul Educației, Giuseppe Valditara, a declarat pentru postul de televiziune La7 că alertele sunt considerate, cel mai probabil, false, adăugând că numărul școlilor afectate ar urma să crească.

„În urma unei alerte cu bombă la nivel național, dorim să vă informăm că toți elevii au fost duși într-o zonă sigură și se află în continuare sub supravegherea cadrelor didactice”, a transmis părinților, prin intermediul unei aplicații de mesagerie, una dintre școlile din Roma.

Numărul mare de unități de învățământ vizate „demonstrează cât de puțină credibilitate are amenințarea”, a declarat Valditara.

Potrivit unei copii a mesajului consultate de Reuters, e-mailul era semnat „Mikhail Andropov, liderul Vilayatului din Misoginistan”.

Același presupus autor și-a revendicat responsabilitatea pentru amenințările cu bombă trimise vineri, prin e-mail, către redacții din Irlanda și Bulgaria.