Ameninţări cu bombă la zeci de şcoli din Irlanda de Nord şi Scoţia. Mesajele ar fi inclus expresia "Allahu akbar"

Ameninţări cu bombă la zeci de şcoli din Irlanda de Nord şi Scoţia. Sursa foto: Hepta (caracter ilustrativ)

Aproximativ 160 de şcoli din Irlanda de Nord au primit luni e-mailuri de ameninţare cu bombă, iar mai multe unităţi de învăţământ din Scoţia au primit, de asemenea, mesaje de ameninţare, pe care autorităţile le tratează drept necredibile sau farse, notează Agerpres.

Ministrul nord-irlandez al educaţiei, Paul Givan, a declarat că mesajele primite de şcolile din Irlanda de Nord ar proveni, aparent, de la islamişti şi ar susţine că legea islamică Sharia va fi introdusă în ţară şi că în unităţile de învăţământ s-ar afla dispozitive explozive funcţionale. Potrivit agenţiei PA Media, preluată de dpa, mesajele erau semnate cu expresia arabă "Allahu akbar" (Dumnezeu este mare".

"În acest moment, recomandarea adresată şcolilor este să nu considere ameninţarea credibilă, deşi aceasta a provocat, în mod evident, o mare îngrijorare", a afirmat Givan, citat de AFP. Unele şcoli au fost închise luni dimineaţă după primirea mesajelor.

Serviciul de Poliţie din Irlanda de Nord (PSNI) a confirmat pentru AFP că a primit sesizări privind un e-mail trimis mai multor unităţi de învăţământ şi a precizat că desfăşoară investigaţii urgente, în cooperare cu şcolile vizate.

Autoritatea pentru Educaţie din Irlanda de Nord a transmis că este în contact cu poliţia şi că oferă sprijin conducerilor şcolilor, personalului, elevilor şi familiilor acestora.

Separat, poliţia scoţiană a anunţat luni că investighează mesaje de ameninţare trimise mai multor şcoli din Scoţia, fără a oferi detalii despre natura acestora. Autorităţile au precizat că mesajele sunt tratate drept farse.