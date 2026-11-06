O nouă alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni. Un avion TAROM cu 102 pasageri a transmis codul de urgență 7700

3 minute de citit Publicat la 12:18 06 Noi 2026 Modificat la 12:47 06 Noi 2026

O aeronavă a companiei TAROM, de tipul BOEING 737-800 NG, pe aeroportul Otopeni. Sursa foto: Agerpres

O nouă alertă cu bombă a fost semnalată vineri, pe Aeroportul Otopeni, de această dată la un avion TAROM care efectuează cursa Praga-București. Aeronava, cu 102 pasageri la bord, a transmis codul de urgență 7700.

ACTUALIZARE. După parcurgerea procedurilor specifice, amenințarea s-a dovedit a fi falsă.

ACTUALIZARE. Aeronava TAROM a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă la ora 12:19.

Autoritățile aeroportuare au început să aplice procedurile de securitate, în colaborare cu instituțiile statului. Este o nouă amenințare după seria de alerte cu bombă înregistrate joi pe Otopeni și pe mai multe aeroporturi din Europa.

Este vorba despre zborul TAROM ROT226, care a decolat din capitala Cehiei și urmează să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă. Potrivit informațiilor transmise despre această cursă, la bord se află 102 pasageri, iar autoritățile au început deja să aplice măsurile prevăzute pentru astfel de situații.

„La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului. Traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme, conform planului de zbor”, se arată în informațiile comunicate despre incident.

Ce înseamnă codul de urgență 7700 transmis de avionul TAROM

Aeronava a transmis codul 7700, folosit în aviație pentru a semnala o situație de urgență generală. Acesta poate fi activat de piloți în mai multe situații, de la probleme tehnice și urgențe medicale până la alte incidente care necesită atenția imediată a controlorilor de trafic aerian.

Codul 7700 nu înseamnă automat că avionul este în pericol de prăbușire. În multe cazuri, aeronavele aterizează în siguranță, iar echipele de intervenție sunt pregătite la sol doar ca măsură de precauție. În cazul cursei TAROM, autoritățile aeroportuare au transmis că traficul aerian se desfășoară în siguranță.

Surse au confirmat pentru Antena 3 CNN că este vorba despre o amenințare cu bombă. SRI așteptă aeronava la sol pentru verificări.

Noi alerte cu bombă în Europa

Amenințările cu bombă continuă vineri și în alte țări europene. Un avion Ryanair care efectua o cursă de la Roma la Lisabona a fost vizat de o alertă cu bombă. Aeronava a aterizat în capitala Portugaliei în jurul orei locale 08:00, iar autoritățile au început verificările pentru a stabili dacă amenințarea este credibilă, potrivit CNN Portugal, citată de Il Messaggero. Alerta a fost transmisă Poliției de Securitate Publică din Portugalia printr-un apel telefonic, iar identitatea persoanei care a făcut sesizarea a fost verificată de Poliția Judiciară.

O altă alertă a fost semnalată în Italia, unde un avion care zbura de la Praga la Roma a fost deviat către aeroportul din Veneția în urma unei amenințări cu bombă, potrivit RaiNews. Deocamdată, nu există informații suplimentare despre rezultatul verificărilor sau despre eventuale probleme la bord.

Mai multe amenințări cu bombă au fost raportate joi pe Otopeni

Noua alertă vine la numai o zi după ce mai multe avioane care au aterizat pe Aeroportul Henri Coandă au fost vizate de amenințări similare.

Joi dimineață, un avion Wizz Air venit de la Milano, cu 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului, a fost verificat de pirotehniștii SRI după ce echipajul a anunțat turnul de control despre o amenințare cu bombă. La nivelul aeroportului a fost constituită o celulă de criză, iar pasagerii au fost debarcați. În urma controlului, nu au fost descoperite elemente de interes pirotehnic, iar alerta nu s-a confirmat.

Ulterior, o altă amenințare a vizat o cursă Air Serbia venită de la Belgrad.

Joi seară, un avion KLM care zbura spre Tel Aviv, cu escală în București, a fost evacuat pentru efectuarea verificărilor de securitate. Și în aceste cazuri, autoritățile au stabilit că amenințările nu se confirmă.

Incidentele de la București au făcut parte dintr-un val mai amplu de alerte cu bombă în Europa. Joi, cel puțin 27 de zboruri au fost vizate de astfel de amenințări, potrivit informațiilor relatate de Reuters. Unele aeronave au fost deviate către alte aeroporturi, iar altele au fost escortate de avioane militare.

Autoritățile încearcă să stabilească cine se află în spatele amenințărilor și dacă există o legătură între incidentele raportate în mai multe țări.