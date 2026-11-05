Este din nou alertă pe Otopeni. Un avion KLM a primit o amenințare cu bomba și este evacuat de SRI

2 minute de citit Publicat la 23:17 05 Noi 2026 Modificat la 23:21 05 Noi 2026

Aeronava a fost evacuată, iar procedurile presupun verificarea pasagerilor, a bagajelor de cală și a avionului. Sursa foto: Profimedia Images

O nouă alertă cu bombă a fost semnalată joi seară pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni. De această dată, amenințarea a vizat un avion al companiei KLM, care urma să efectueze un zbor spre Tel Aviv, cu escală în București. Aeronava a fost evacuată, iar echipele Serviciului Român de Informații (SRI) au început verificările pirotehnice.

O a doua alertă, emisă joi seara, nu a impus evacuarea aeronavei și efectuarea unui control pirotehnic.

Val de alerte cu bomba

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții SRI, amenințarea face parte dintr-un val de alerte similare, după ce alte două zboruri care urmau să ajungă pe Aeroportul Otopeni au fost vizate joi de amenințări cu bombă.

În cazul aeronavei KLM, piloții au fost informați despre amenințare și, după ce au consultat reprezentanții companiei, au solicitat efectuarea unui control pirotehnic, având în vedere și destinația zborului.

Aeronava a fost evacuată, iar procedurile presupun verificarea pasagerilor, a bagajelor de cală și a avionului.

Reprezentanții SRI au precizat că, în urma evaluării inițiale, amenințarea este considerată falsă. Totuși, verificările sunt efectuate conform procedurilor de securitate.

SRI nu a oferit detalii despre autorii amenințărilor, precizând că identificarea acestora face obiectul unor investigații comune, desfășurate în parteneriat cu instituții din țară și din străinătate. Potrivit evaluării preliminare, incidentele ar putea face parte din aceeași campanie de alerte cu bombă care a vizat mai multe țări europene în cursul zilei de joi.

Amintim că, joi, un avion al companiei Air Serbia, sosit de la Belgrad, a fost vizat de o alertă falsă cu bombă. Anterior, echipajul unei aeronave Wizz Air, venite de la Milano, a anunțat turnul de control că există o amenințare la bord. Avionul a aterizat la ora 11:09, având la bord 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului. La nivelul aeroportului a fost instituită o celulă de criză, a anunțat SRI.

Cel puțin 27 de zboruri, vizate de amenințări cu bombă în Europa

Incidentele de pe Aeroportul Otopeni au loc într-o zi în care amenințările false cu bombă au provocat perturbări importante în traficul aerian european.

Cel puțin 27 de zboruri, din Irlanda până în Bulgaria, au fost vizate de astfel de alerte, potrivit Reuters. Unele aeronave au fost nevoite să efectueze aterizări neprevăzute, în timp ce altele au fost escortate sau interceptate de avioane de vânătoare.

În Franța, biroul prim-ministrului Sébastien Lecornu a anunțat că acesta a trimis avioane de vânătoare pentru a intercepta un zbor Aer Lingus care efectua ruta Dublin-Roma și pentru a-l escorta până la o bază aeriană din Évreux, după ce pilotul nu a cooperat cu autoritățile conform așteptărilor. Nu a fost oferită nicio explicație pentru comportamentul pilotului.

Forțele aeriene bulgare au anunțat că avioanele lor de vânătoare au escortat la sol trei aeronave de pasageri. Avioanele Ryanair care veneau de la Copenhaga și Madrid au aterizat conform programului la Sofia, în timp ce un zbor de la Londra către Sofia a fost redirecționat către Plovdiv, al doilea oraș ca mărime din Bulgaria.

Este al doilea val de incidente de acest fel din această săptămână, iar autoritățile investighează posibila legătură dintre amenințările primite în mai multe state.