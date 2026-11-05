Val de amenințări cu bombă în avioanele care zboară în Europa. Zbor Wizz Air, evacuat de urgență pe Otopeni. SRI verifică aeronava

3 minute de citit Publicat la 12:15 05 Noi 2026 Modificat la 12:39 05 Noi 2026

Turnul de control de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București-Otopeni. Sursa foto: Hepta

Alertă cu bombă, joi, pe Aeroportul Henri Coandă din București, după ce echipajul unui avion Wizz Air venit de la Milano a anunțat turnul de control că există o amenințare la bord. Aeronava a aterizat la ora 11:09, cu 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului, iar la nivelul aeroportului a fost instituită o celulă de criză, anunță SRI. Europa se confruntă cu un val de amenințări cu bombă care a afectat mai multe zboruri. Doar astăzi, cel puțin zece zboruri au fost vizate de astfel de alerte. Unele avioane au fost deviate către alte aeroporturi, iar în anumite cazuri au fost trimise inclusiv aeronave militare pentru escortă.

Bilanțul alertelor cu bombă crește

ACTUALIZARE 12:38 Cele mai recente alerte au fost anunțate în Cehia, unde poliția a confirmat că patru avioane care se îndreptau spre Praga au fost vizate de amenințări privind existența unor dispozitive explozive la bord. Autoritățile cehe consideră că amenințările au un grad redus de credibilitate, dar au activat procedurile de securitate și au anunțat că aeronavele vor fi verificate de echipe specializate după aterizare, scrie The Guardian.

O altă alertă a vizat un avion Finnair care efectua cursa Helsinki-Viena. Compania aeriană a confirmat amenințarea, iar aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul din capitala Austriei. Este al doilea zbor Finnair vizat joi, după cursa Helsinki-Roma, care a fost escortată de avioane militare italiene.

Între timp, compania LOT Polish Airlines a anunțat că verificările efectuate la bordul avionului care zbura de la Varșovia la Bruxelles nu au identificat obiecte suspecte. Aeronava a aterizat la Bruxelles, unde autoritățile au efectuat un nou control, fără să descopere dispozitive explozive sau alte obiecte periculoase.

Alertă cu bombă la Otopeni

Alerta a fost declanșată după ce echipajul avionului Wizz Air, sosit de la Milano Malpensa, a informat turnul de control al Aeroportului Henri Coandă despre o amenințare cu bombă.

„Turnul de control al AIHCB a fost anunțat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o amenințare cu bombă, ocazie cu care, la nivelul aeroportului Henri Coandă s-a instituit celula de criză.

Cei 182 de pasageri și 7 membri ai echipajului vor fi debarcați și introduși în terminal. Sunt proceduri specifice”, a transmis SRI.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, aeronava este supusă verificărilor de securitate la sol. Autoritățile urmează procedurile prevăzute pentru astfel de situații, pentru a stabili dacă amenințarea este reală.

Deocamdată, nu există informații că la bord ar fi fost descoperit un dispozitiv exploziv.

Un avion care zbura de la Dublin la Roma a fost deviat către o bază militară din Franța

Un alt incident a avut loc joi în cazul unui avion Aer Lingus care efectua o cursă de la Dublin la Roma. În urma unei amenințări cu bombă, aeronava a fost redirecționată către baza militară Évreux din Franța, unde a aterizat în siguranță.

Avionul a fost escortat de o aeronavă militară franceză, iar autoritățile au declanșat verificările de securitate. Zborul urma inițial să aterizeze pe aeroportul Fiumicino din Roma.

Tot joi dimineață, o altă aeronavă Wizz Air, care decolase de la Milano Malpensa cu destinația Varșovia, a fost deviată către Viena după o amenințare cu bombă primită în timpul zborului. Avionul, un Airbus A321, a aterizat în capitala Austriei.

O alertă asemănătoare a vizat și o cursă Finnair de la Helsinki la Roma. Aeronava a aterizat pe aeroportul Fiumicino în jurul orei locale 09:30, escortată de avioane ale Forțelor Aeriene italiene. După aterizare, echipele specializate ale poliției au început verificările.

Cel puțin opt zboruri au fost vizate numai azi de amenințări cu bombă

Alerte au fost raportate și în Bulgaria, unde trei avioane Ryanair au fost vizate de amenințări cu bombă, potrivit televiziunii publice BNT.

Două dintre aeronave, care veneau de la Copenhaga și Madrid, au aterizat pe aeroportul din Sofia. Al treilea avion, care decolase de la Londra Stansted, a fost redirecționat către aeroportul din Plovdiv.

Și în Belgia a fost semnalată o amenințare, de această dată la bordul unei curse LOT Polish Airlines de la Varșovia la Bruxelles. Avionul a aterizat pe aeroportul Zaventem, iar reprezentanții aeroportului au confirmat primirea unei sesizări suspecte.

În total, cel puțin opt zboruri comerciale din Europa au fost vizate joi dimineață de amenințări cu bombă, inclusiv cursa Wizz Air care a aterizat la București.