Podul care pare să urce spre cer. Cum este posibil să fie traversat de mașini

2 minute de citit Publicat la 12:46 27 Noi 2026 Modificat la 13:25 27 Noi 2026

Drumul pare atât de abrupt, încât ai impresia că mașinile trebuie să urce aproape vertical pentru a ajunge în vârf. Foto: Profimedia Images

Un pod din Japonia a devenit celebru în întreaga lume datorită unei imagini care pare desprinsă dintr-un film. Privit dintr-un anumit unghi, drumul pare atât de abrupt, încât ai impresia că mașinile trebuie să urce aproape vertical pentru a ajunge în vârf. În realitate, este vorba despre podul Eshima Ohashi, o construcție impresionantă care traversează lacul Nakaumi și leagă două prefecturi japoneze, potrivit JNTO.

Podul a fost construit în 2004 și are o lungime de aproximativ 1,7 kilometri. Acesta face legătura între orașul Sakaiminato, din prefectura Tottori, și insula Eshima, din prefectura Shimane. Deși fotografiile surprinse dinspre partea Shimane creează impresia unei pante aproape imposibil de urcat, în realitate înclinația este mult mai redusă.

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Foto: Getty Images / Profimedia Images

Pe partea dinspre Shimane, panta are o înclinație de 6,1%, în timp ce pe partea dinspre Tottori ajunge la 5,1%. Așadar, podul poate fi traversat fără probleme de mașini, chiar dacă perspectiva din fotografii îl face să pară mult mai abrupt decât este în realitate.

Eshima Ohashi este cel mai mare pod din Japonia construit pe structură rigidă de tip cadru și al treilea ca dimensiune din lume, potrivit informațiilor prezentate de publicația japoneză Kokoro Media.

Cum a devenit celebru podul din Japonia

Construcția a devenit o atracție turistică în sine, după ce imaginile cu panta sa spectaculoasă au început să circule pe internet. Podul a apărut inclusiv într-o reclamă auto a producătorului japonez Daihatsu, iar ulterior a fost prezentat de numeroase publicații din întreaga lume.

A fost supranumit „cel mai nebun” sau „cel mai înfricoșător” pod, însă reputația sa se datorează în mare parte efectului optic creat de unghiul din care este fotografiat.

Cei care vor să surprindă imaginea devenită virală trebuie să ajungă în apropierea unui magazin de proximitate, aflat la intersecția de pe partea prefecturii Shimane. De acolo, podul pare să se ridice spectaculos spre cer.

Podul poate fi traversat și pe jos sau cu bicicleta

Eshima Ohashi nu este doar o construcție spectaculoasă, ci și un punct de atracție pentru turiștii care vizitează regiunea. Podul poate fi traversat pe jos sau cu bicicleta, iar cei care ajung în zona centrală pot admira lacul Nakaumi și, în zilele senine, muntele Daisen.

Vizitatorii au la dispoziție și telescoape și binocluri pe care le pot folosi gratuit pentru a observa peisajul.

Podul se află la aproximativ doi kilometri de gara Sakaiminato, distanță care poate fi parcursă pe jos în aproximativ 30 de minute.