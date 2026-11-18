Prințul Harry spune că s-ar înrola din nou în Armata britanică pentru a lupta împotriva Rusiei. "Ar trebui să fim cu toții îngrijorați"

2 minute de citit Publicat la 21:10 18 Noi 2026 Modificat la 21:32 18 Noi 2026

Prinţul Harry al Marii Britanii, la un eveniment organizat la Parlamentul European din Bruxelles, Belgia, pe 10 noiembrie 2026. Sursa foto: Hepta

Prinţul Harry a declarat că Europa "s-a trezit în fața amenințării" reprezentate de Moscova, în primul său interviu acordat după revenirea în Marea Britanie, relatează The Independent. În plus, Ducele de Sussex a afirmat că s-ar înrola din nou în Armata britanică pentru a lupta împotriva Rusiei. Solicitat să comenteze contextul geopolitic actual și eventualele motive de îngrijorare, fiul cel mic al Regelui Charles a transmis: "Eu cred că ar trebui să fim cu toții îngrijorați, fără îndoială".

În vârstă de 42 de ani, Prinţul Harry al Marii Britanii a spus că s-ar întoarce în Armata britanică pentru a lupta împotriva Federaţiei Ruse, dacă ar fi nevoie, precizând că Europa, în opinia sa, "s-a trezit, în sfârșit, în fața amenințării" reprezentate de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Acesta a subliniat că ar fi "100% prezent" pentru a-şi servi țara, a transmis publicația The Telegraph.

În timpul unei vizite la Liov, în vestul Ucrainei, Ducele de Sussex a spus că, în viziunea sa, Regatul Unit și Rusia se află, de fapt, într-o stare de conflict de un deceniu.

"Doar pentru că nu zboară spre noi drone, gloanțe și rachete, nu înseamnă că nu suntem în război", a menţionat acesta, potrivit sursei citate.

Fiul cel mic al Regelui Charles al III-lea a declarat că Regatul Unit ar avea multe de învățat din rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse, adăugând: "Dacă mi s-ar cere să mă înrolez din nou, în cazul în care ar fi nevoie, cu siguranță aș fi acolo pentru a-mi servi țara, alături de foștii mei camarazi și de actualii militari".

"Avem multe de învățat de la Ucraina. Cred că întreaga lume are multe de învățat de la Ucraina", a declarat Prinţul Harry pentru jurnaliştii de la The Telegraph.

Întrebat dacă este îngrijorat de situația geopolitică actuală, Ducele de Sussex a răspuns: "Eu cred că ar trebui să fim cu toții îngrijorați, fără îndoială. Și cred că ar trebui să fim pregătiți, iar cei dintre noi care au servit în armată ar trebui să fie gata să o facă din nou".

Prinţul Harry al Marii Britanii a participat la două misiuni militare în Afganistan, în calitate de pilot de elicopter Apache în cadrul armatei britanice: prima – între decembrie 2007 și februarie 2008, iar cea de-a doua – între septembrie 2012 și ianuarie 2013. El şi-a încheiat cariera militară în 2015.

Ducele de Sussex și soția sa, Meghan, s-au întors în Marea Britanie în luna august, împreună cu cei doi copii ai lor, după șase ani petrecuți în Statele Unite. Cei doi au decis în 2020 să renunțe la statutul de membri activi ai Familiei Regale Britanice.

Cel de-al doilea fiu al Regelui Charles a lansat, de asemenea, o critică voalată la adresa modului în care președintele american, Donald Trump, abordează conflictul din Ucraina.

"Eu cred a existat o discrepanță majoră între ceea ce simte societatea americană în privința sprijinului pentru Ucraina, sprijin care, în opinia mea, este extrem de ridicat și a fost întotdeauna așa, și un anumit grup, sau, în acest caz, o administrație care poate privea lucrurile într-un mod diferit", a declarat el în cadrul podcastului.