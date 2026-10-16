Prințul Harry și Meghan, prima apariție publică împreună după întoarcerea în Marea Britanie: Ce a spus Ducesa mulțimii care o aștepta

Prințul Harry și Meghan la Nottingham, prima apariție publică împreună după întoarcerea în UK, 15 octombrie 2026. Sursa foto: Hepta

Prințul Harry și Meghan Markle au avut joi prima apariție publică împreună în Marea Britanie, după ce s-au întors în țară împreună cu cei doi copii ai lor. Ducele și ducesa de Sussex au fost întâmpinați de localnici în Nottingham, unde au vizitat mai multe organizații caritabile și au participat la activități dedicate comunității, potrivit CNN.

Cei doi au ajuns joi dimineață la Community Recording Studio (CRS), o organizație caritabilă care îi învață pe tineri să dobândească abilități în domeniul filmului, al producției video și al muzicii.

Harry, care mai vizitase centrul în trecut, și Meghan au fost întâmpinați de oameni care le-au oferit baloane și flori. Cuplul s-a oprit pentru a saluta persoanele prezente și pentru a face fotografii cu acestea.

„Este minunat să ne întoarcem”, le-a spus Meghan celor adunați, potrivit agenției de presă britanice PA Media.

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În interiorul centrului, ducesa s-a alăturat unui grup de fete care au participat la un atelier menit să le consolideze încrederea în sine și în cadrul căruia au confecționat brățări. Întrebate ce activități le fac să se simtă cel mai mult ele însele, una dintre participante a spus că îi place să facă gimnastică.

Meghan a răspuns că și fiica sa, prințesa Lilibet, practică acest sport și că îl îndrăgește foarte mult. Ducesa a vorbit și despre lucrurile care o fac să se simtă cel mai bine: timpul petrecut alături de familie și gătitul. Ea a mărturisit că îi place foarte mult să gătească, un hobby pe care l-a prezentat și în emisiunea sa de lifestyle de pe Netflix, „With Love, Meghan”.

Harry și Meghan au participat la activități caritabile în Nottingham

A doua oprire a cuplului a fost la Himmah Hub, o organizație comunitară care luptă împotriva sărăciei alimentare. Acolo, Harry și Meghan au participat la activități de gătit și au pregătit pachete cu alimente destinate donațiilor.

Potrivit PA Media, aproximativ 50 de persoane s-au adunat la porțile centrului pentru a-i vedea pe ducele și ducesa de Sussex.

Vizita le-a oferit celor doi și ocazia de a se reîntâlni cu femeile care au gătit pentru familiile afectate de incendiul devastator din 2017, izbucnit în clădirea rezidențială Grenfell Tower din Londra. Meghan le-a îmbrățișat pe acestea, care au contribuit la o carte de bucate dedicată comunității, proiect pe care ducesa l-a susținut.

Ultima oprire a cuplului în Nottingham a fost la Epic Partners, o organizație caritabilă care sprijină copiii și tinerii din oraș.

Întoarcerea în Marea Britanie, după plecarea din 2020

Harry și Meghan au surprins publicul în această vară, când au anunțat că vor părăsi locuința din California pentru a se stabili din nou în Marea Britanie, împreună cu cei doi copii ai lor, prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani. Familia a ajuns în țară în august, înainte de începerea anului școlar, luna trecută.

Cei doi s-au întors în calitate de persoane private și nu își reiau îndatoririle oficiale în numele regelui Charles al III-lea.

Vizita de la Nottingham are loc la mai bine de șase ani după ce Harry și Meghan au părăsit Regatul Unit și s-au mutat în Statele Unite. În anii care au urmat, relațiile lor cu unii membri ai familiei regale au fost marcate de conflicte și neînțelegeri făcute publice.

În 2020, cei doi au invocat mai multe motive pentru decizia de a se retrage din rolurile lor regale, printre care intruziunea tabloidelor în viața privată, rasismul din instituțiile britanice, abuzurile din mediul online și dinamica dificilă a relațiilor de familie.

Deși s-au întors în Marea Britanie, vizita lor la Nottingham nu reprezintă un angajament regal oficial.

Regele Charles a clarificat statutul cuplului

Luna trecută, regele Charles al III-lea a transmis o scrisoare prin care a precizat că Harry și Meghan trebuie tratați ca „persoane private”. Potrivit informațiilor apărute în presă, mesajul i-ar fi luat prin surprindere pe ducii de Sussex.

Scrisoarea a fost transmisă de Lord Chamberlain, cel mai înalt oficial al Casei Regale britanice. Documentul precizează că activitățile caritabile desfășurate de Harry și Meghan reprezintă o chestiune personală și sunt realizate în calitate privată.

De asemenea, scrisoarea clarifică faptul că orice probleme operaționale care îi privesc pe cei doi trebuie adresate autorităților de poliție competente.

Unul dintre subiectele sensibile rămâne securitatea familiei. Prințul Harry continuă să solicite Ministerului britanic de Interne restabilirea măsurilor de protecție finanțate din fonduri publice pentru familia sa, nivelul acestora fiind redus după plecarea cuplului în America de Nord, în 2020.

Ultima apariție publică împreună în Marea Britanie a fost în 2022

Înaintea vizitei de la Nottingham, ultima apariție publică împreună a lui Harry și Meghan pe teritoriul britanic avusese loc în septembrie 2022, la funeraliile reginei Elizabeth a II-a, bunica prințului Harry.

În perioada în care a locuit în Statele Unite, Harry a revenit de mai multe ori în Regatul Unit. Printre aceste vizite s-au numărat participarea la funeraliile reginei Elizabeth a II-a, în 2022, și la ceremonia de încoronare a tatălui său, regele Charles al III-lea, în anul următor.

Revenirea cuplului la Nottingham marchează astfel o nouă apariție publică în Marea Britanie, în afara programului oficial al familiei regale, cei doi concentrându-se pe activități comunitare și proiecte caritabile.