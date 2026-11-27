Reuters: Atacul Ucrainei în Libia dă peste cap planurile Rusiei. Navele militare trimise spre Africa au făcut cale întoarsă

2 minute de citit Publicat la 21:19 27 Noi 2026 Modificat la 21:19 27 Noi 2026

Corveta rusă „Mercury”, aflată la cheu în portul libian Benghazi, s-a scufundat, după atacul cu drone navale. Foto: Profimedia Images

Un convoi de nave rusești care transportau vehicule militare spre Libia a făcut cale întoarsă în Marea Mediterană, după ce Ucraina a scufundat o navă de război a Rusiei în portul Benghazi, pe 22 noiembrie. Informația a fost dezvăluită vineri de Reuters, care citează trei surse din domeniul militar și al securității. Moscova încearcă acum să își protejeze navele, după un atac ucrainean produs la aproximativ 2.000 de kilometri de frontul din Ucraina.

Schimbarea traseului navelor rusești nu fusese făcută publică până acum. Potrivit unui oficial militar european care monitoriza deplasarea convoiului, navele, escortate de fregata rusă Golovko, s-au întors din drum în apropierea Strâmtorii Siciliei chiar pe 22 noiembrie, ziua atacului de la Benghazi.

Strâmtoarea Siciliei este una dintre principalele căi de acces către coasta Africii de Nord.

Informația a fost confirmată și de un oficial al serviciilor de informații militare ucrainene și de o sursă din domeniul securității din Orientul Mijlociu, familiarizată cu deplasarea navelor.

Potrivit acestora, convoiul care se îndrepta spre Libia și-a schimbat direcția și se află acum în așteptare în largul coastelor Algeriei.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de Reuters.

Ucraina a scufundat o navă de război rusească în Libia, la 2.000 de kilometri de front

Decizia de a întoarce navele vine la câteva zile după un atac spectaculos al Ucrainei asupra flotei ruse din Marea Mediterană.

Pe 22 noiembrie, corveta rusă Merkury, una dintre navele moderne ale Moscovei, a fost lovită de drone navale în timp ce se afla în portul Benghazi, din estul Libiei. Nava oprise acolo pentru realimentare și reaprovizionare.

Atacul a provocat o explozie puternică, iar imaginile din satelit publicate ulterior au arătat corveta răsturnată și parțial scufundată, cu partea din față încă vizibilă deasupra apei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat, pe 23 noiembrie, că operațiunea a fost desfășurată de forțele ucrainene. Potrivit acestuia, au fost folosite șapte drone navale fabricate în Ucraina.

Zelenski a susținut că, pe lângă corvetă, a fost distrus și un elicopter militar Ka-27 aflat la bord. Ucrainenii au lovit și nava de transport Angara, despre care Kievul afirmă că era folosită de Rusia pentru transportul armamentului.

Atacul a fost cu atât mai neobișnuit cu cât s-a produs în Africa de Nord, la mare distanță de Ucraina, demonstrând că navele rusești pot fi vizate și în afara zonelor în care se desfășoară de obicei luptele.

Kremlinul a refuzat să comenteze direct operațiunea. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a spus doar că Moscova a luat act de declarațiile lui Zelenski și că Ministerul Apărării va oferi informații dacă va considera necesar.

Atacul a provocat reacții și în Libia. Autoritățile din estul țării l-au condamnat, considerându-l o încălcare a suveranității libiene și o amenințare la adresa siguranței maritime. Acestea au subliniat că Libia nu este parte a războiului dintre Rusia și Ucraina.

În aceeași perioadă, o altă navă de transport sub pavilion rusesc a fost avariată într-un atac cu dronă în Golful Finlandei. Kievul nu și-a asumat acel atac.

Loviturile arată că operațiunile împotriva navelor rusești nu se mai limitează la Marea Neagră. Iar întoarcerea convoiului din Mediterana este unul dintre primele efecte concrete asupra deplasărilor militare rusești după atacul din Benghazi.