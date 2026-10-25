Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Armatei: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează amenințări fără precedent la Marea Neagră”

Nicușor Dan: Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore. FOTO: Captură video

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, la ceremonia organizată cu ocazia Zilei Armatei, la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”, că România trece printr-o perioadă de provocări majore în contextul Războiului din Ucraina.

Șeful statului a precizat că țara va avea un buget solid pentru apărare și va continua investițiile în modernizarea și înzestrarea armatei. El a subliniat, de asemenea, rolul programului SAFE în relansarea industriei naționale de apărare și importanța Parteneriatului Strategic cu SUA și a apartenenței la NATO pentru siguranța românilor.

„Armata este o instituție-simbol a României și nu întâmplător este instituția în care românii au cea mai mare încredere. Pentru că, într-o lume incertă, armata inspiră acele valori de care societatea are nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită. Sunt valori afirmate generație după generație, cu mult curaj și, nu de puține ori, cu prețul vieții. Acestor eroi le datorăm libertatea noastră.

Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene. O țară în care să trăim în siguranță, protejați de Parteneriatul Strategic cu SUA și de apartenența la NATO.

Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore. Trebuie să ținem cont de un lucru important: statele majore nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități.

Avem și vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO. Păstrăm în centrul preocupărilor noastre cea mai importantă resursă. oamenii, pentru a le asigura condiții de muncă adecvate".

Nicușor Dan, despre investițiile în apărare

Nicușor Dan a mai spus că România investește semnificativ în modernizarea și înzestrarea forțelor armate, precum și în instruirea militarilor:

„Înzestrarea militară și relansarea industriei noastre de apărare sunt legate. Prin programul SAFE producem și procurăm tehnică modernă pentru militarii noștri. Investim în fabrici românești, creăm locuri de muncă și dezvoltăm infrastructură utilă armatei și populației civile".

Nicușor Dan avertizează că războiul Rusiei împotriva Ucrainei amenință securitatea României și libertatea de navigație la Marea Neagră și afirmă că România va acționa alături de NATO și UE pentru a descuraja și neutraliza eventualele amenințări.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează astăzi amenințări fără precedent la Marea Neagră, care ajung până în apele teritoriale și în zona exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră și libertatea de navigație. Alături de partenerii din NATO și UE, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre".

Amintim că Nicuşor Dan a declarat recent într-un interviu pentru Bloomberg, că Rusia încearcă să intensifice războiul din Ucraina şi să provoace ţările europene, în contextul incidentelor cu drone şi al ameninţărilor la adresa securităţii regionale.

Preşedintele a spus că, în urmă cu aproximativ un an şi jumătate, dronele care ajungeau pe teritoriul României puteau fi considerate incidente accidentale, în contextul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În prezent, însă, el consideră că situaţia din Marea Neagră este diferită, afirmând că o dronă care loveşte o navă trebuie să fi vizat acea navă, având în vedere dimensiunea spaţiului maritim.

