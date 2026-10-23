Nicușor Dan, interviu pentru Bloomberg: "Rusia încearcă să escaladeze războiul din Ucraina și să provoace celelalte ţări europene"

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că Rusia încearcă să intensifice războiul din Ucraina şi să provoace ţările europene, în contextul incidentelor cu drone şi al ameninţărilor la adresa securităţii regionale.



"Rusia încearcă să escaladeze acest război din Ucraina, încercând să provoace celelalte ţări europene. Noi nu vrem să escaladăm. Vrem să rămânem calmi şi să doborâm dronele care ajung pe teritoriul nostru", a declarat Nicuşor Dan în interviul acordat joi, 22 octombrie, în cadrul emisiunii Balance of Power.



Întrebat ce strategie are România pentru a contracara escaladarea fără a risca o confruntare directă cu Rusia, Nicuşor Dan a declarat că România a comandat capabilităţi prin programul european SAFE şi a solicitat echipamente temporare de la aliaţi, până la intrarea în dotare a celor comandate.



Preşedintele a spus că, în urmă cu aproximativ un an şi jumătate, dronele care ajungeau pe teritoriul României puteau fi considerate incidente accidentale, în contextul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În prezent, însă, el consideră că situaţia din Marea Neagră este diferită, afirmând că o dronă care loveşte o navă trebuie să fi vizat acea navă, având în vedere dimensiunea spaţiului maritim.



Nicuşor Dan a precizat că România a solicitat din nou capabilităţi temporare în cadrul NATO, la o reuniune desfăşurată săptămâna precedentă, şi a obţinut sprijin.



În ceea ce priveşte încheierea războiului, preşedintele a afirmat că Ucraina trebuie să participe la negocieri şi că nu consideră că Rusia doreşte cu adevărat, în acest moment, să pună capăt conflictului. El a spus că preşedintele american Donald Trump doreşte încheierea războiului, dar a subliniat că un acord depinde de acceptul ambelor părţi.



Întrebat dacă România ar lua în calcul renegocierea sau încheierea contractului cu Starlink, în urma controverselor privind întreruperea sau limitarea accesului Ucrainei la serviciul de internet prin satelit, Nicuşor Dan a exclus această posibilitate, afirmând că acordul României cu compania lui Elon Musk este respectat de ambele părţi.