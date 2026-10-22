Nicușor Dan, încă un interviu pentru presa din SUA. Ce spune despre companiile americane și SAFE

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus, într-un nou interviu acordat presei americane, că România poate fi un partener de încredere pentru SUA, arătând că în ciuda celor cinci luni de criză politică, economia României s-a stabilizat, iar statul a continuat să funcţioneze. „Guvernul demis avea atribuţii limitate, dar am reuşit să ducem la bun sfârşit multe lucruri importante, unele dintre ele legate de securitate şi apărare, precum programul european SAFE, în care sunt implicate şi unele companii americane”, a spus Nicuşor Dan într-un interviu acordat emisiunii „The Julie Mason Show” difuzată de postul american de radio SiriusXM.

„Au existat mai multe încercări în această perioadă. Dar important este că, în tot acest timp, statul a continuat să funcţioneze”, a subliniat el.

Întrebat despre economia României, Nicuşor Dan a spus că în acest moment, „se stabilizează”.

„În ultimii 20 de ani, am avut o creştere extraordinară. În această perioadă, PIB-ul nostru s-a triplat. În ultimii unu-doi-trei ani, am avut un deficit destul de mare. Acum l-am redus. Şi, bineînţeles, acest lucru are un anumit impact asupra economiei. Dar, pe de altă parte, am îndeplinit toate criteriile pentru aderarea la OCDE. Aşa că mă aştept să devenim în curând membri ai OCDE”, a afirmat Nicuşor Dan.

România, un loc foarte bun pentru investiții

Șeful statului a adăugat faptul că România este „un loc foarte bun pentru investiţii”. Întrebat de Julie Mason despre investiţiile României în apărare, Nicuşor Dan a reiterat că a susţinut ideile preşedintelui Donald Trump privind reechilibrarea cheltuielilor pentru securitatea Europei.

„Am spus acest lucru la cele două summituri NATO de anul acesta, de la Haga şi Ankara. Deja de zece ani ne creştem cheltuielile pentru apărare, o parte importantă fiind destinată noilor investiţii. Am ajuns acum la 2,5% din PIB. În ceea ce priveşte cooperarea cu armata americană, construim o bază în apropierea Mării Negre, baza de la Kogălniceanu, în care investim patru miliarde de dolari şi care va deveni cea mai mare din Europa”, a spus Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte prezenţa militară a SUA în România, el a susținut din nou o consolidare a acesteia, spunând că „intenţia” este de a avea pe teritoriul ţării mai mulţi decât cei 1.000-1.500 de militari americani pe care îi avem în prezent.

„Cred că acest lucru este important pentru România, deoarece prezenţa trupelor americane contribuie întotdeauna la stabilizarea regiunii. Dar este foarte important şi pentru partea americană, deoarece România este un loc potrivit pentru proiectarea forţei militare către alte regiuni, precum Orientul Mijlociu", a spus Nicuşor Dan.

Rusia nu vrea să pună capăt războiului

Nicușor Dan a subliniat că România este afectată inclusiv economic de „consecinţele colaterale” ale războiului din Ucraina.

„Suntem afectaţi din punct de vedere economic, deoarece Marea Neagră a fost o rută comercială, o cale importantă pentru schimburile comerciale, iar regiunea pare acum mai instabilă. Nu am fost însă pregătiţi pentru atacurile cu drone, dar facem progrese şi am început să le doborâm”, a asigurat Nicuşor Dan.

Şeful statului a acuzat Rusia că încearcă să escaladeze conflictul şi să implice şi alte ţări europene în război.

„Ştiţi, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei durează deja de patru ani. Am început să avem drone care pătrund pe teritoriul nostru dinspre Dunăre, de-a lungul frontierei dunărene cu Ucraina. Am început, de asemenea, să le doborâm. Dar acum este ceva destul de nou să vedem drone şi în Marea Neagră. Dar vom încerca să le facem faţă. Cred că acest lucru se întâmplă pentru că Rusia încearcă să escaladeze conflictul, să implice şi alte ţări europene în război. Noi ne păstrăm calmul, doborâm dronele şi încercăm să evităm o escaladare suplimentară”, a spus el.

Întrebat ce părere are despre posibile negocieri între Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping şi liderul rus Vladimir Putin, Nicuşor Dan a spus că orice încercare de a pune capăt războiului este binevenită, pentru că războiul Rusiei împotriva Ucrainei afectează atât țara, cât şi economia, stabilitatea regiunii şi, în cele din urmă, economia mondială.

„Dar nu cred că ruşii sunt pregătiţi să facă acest lucru, pentru că au existat încercări în ultimul an, şi unele mai intense în ultima perioadă, iar noi nu am văzut cu adevărat voinţa ruşilor de a pune capăt războiului. Dimpotrivă, am văzut aşa-numitul război hibrid, prin care se încearcă escaladarea conflictului, prin sabotaje, atacuri cibernetice şi drone, aşa cum se întâmplă în România, în încercarea de a transforma conflictul într-un război regional. De aceea, nu sunt foarte încrezător că ruşii vor avea acum voinţa de a pune capăt războiului”, a adăugat el.

Securitatea și investițiile, obiective principale

Întrebat care sunt cele mai mari preocupări ale sale în ceea ce priveşte România în acest moment, Nicuşor Dan a răspuns că, „desigur”, securitatea este „prima preocupare”.

„Calmarea acestei situaţii, îmbunătăţirea capacităţilor noastre de apărare şi securitate şi menţinerea unor relaţii bune cu toţi partenerii noştri. Iar în al doilea rând, având în vedere că suntem o ţară stabilă, cu o economie foarte dinamică, cred că nu atragem suficiente investiţii străine pe măsura potenţialului nostru. Prin urmare, o mare parte din activitatea mea constă în atragerea unor investiţii importante în România”, a concluzionat Nicuşor Dan.

Pe lângă acest interviu, Nicuşor Dan, a semnat un editorial și în publicația conservatoare americană „The Daily Signal”, marți, în care scrie că România este dispusă să îşi asume responsabilităţi şi costuri mai mari pe flancul estic al NATO, astfel încât o prezenţă americană consolidată în sectorul românesc al Mării Negre să devină mai utilă din punct de vedere strategic şi mai puţin costisitoare.

În materialul „Stabili la margine: România pe flancul NATO de la Marea Neagră", Preşedintele amintește recentele atacuri cu drone şi incidentele navale din Marea Neagră pentru a argumenta un mesaj adresat direct Washingtonului: România este un aliat de încredere, investeşte în apărare, îşi asumă costuri şi oferă Statelor Unite avantaje strategice.

Marți, Guvernul Luca Niculescu a trecut de votul de învestitură din Parlament, România având, după cinci luni de interimat, un nou Guvern cu puteri depline.