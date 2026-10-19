Ucraina spune că o întâlnire între Xi, Putin şi Trump ar încuraja Rusia „să continue acest război”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Președintele Chinei, Xi Jinping. Foto: Getty Images

Ministrul de Externe ucrainean, Andrii Sîbiga, şi-a exprimat luni opoziţia faţă de o posibilă reuniune între preşedinţii Chinei, Rusiei şi SUA pentru a căuta o cale de rezolvare a războiului din Ucraina, aşa cum a propus liderul rus Vladimir Putin, potrivit ziarului american The Wall Street Journal, informează EFE. El a spus că o posibilă astfel de întâlnire „l-ar încuraja pe Putin să continue acest război”, scrie Agerpres.

„O reuniune trilaterală între liderii Ucrainei, SUA şi Rusiei ar putea contribui la încheierea mai rapidă a războiului. O reuniune trilaterală între liderii Rusiei, Chinei şi SUA ar avea efectul opus: l-ar încuraja pe Putin să continue acest război”, a scris Sîbiga pe X.

Şeful diplomaţiei ucrainene a adăugat că a-l invita pe Putin la o ipotetică întâlnire în trei cu Xi Jinping şi Donald Trump „ar alimenta delirul de grandoare” al liderului rus şi i-ar conferi o „importanţă pe care nu o merită”.

„Nu este un lider global. Este un criminal de război”, a scris Sîbiga, adăugând că „Rusia nu este o putere globală, ci o problemă globală”.

A trilateral meeting between the leaders of Ukraine, the US, and Russia could help end the war sooner. A trilateral meeting between the leaders of Russia, China, and the US would do only the opposite: encourage Putin to continue this war. Inviting Putin to such a meeting would feed his appetite for self-aggrandizement and give him a stature he does not deserve. He is not a global leader; he is a war criminal. And Russia is not a global power; it is a global problem. The Russian economy is at least 13 times smaller than America’s and 8 times smaller than China’s, and it continues to shrink rapidly, along with Russians’ living standards. Russia has lost 1.6 million soldiers killed and wounded in a failed war it cannot win and refuses to end. Under heavy sanctions, its technology, industry, and business continue to stagnate. By any pragmatic or moral measure, Putin has no place at the table with presidents Trump and Xi. The only thing that could earn him that seat is a serious step toward peace, such as accepting a ceasefire proposal before any such meeting. Instead, we are seeing the opposite: intensified terror against civilians. As long as he continues this terror, there should be no place for him at any table. — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) October 19, 2026

Ministrul de Externe ucrainean a afirmat că economia rusă este de cel puţin 13 ori mai mică decât cea a SUA şi de opt ori mai mică decât cea a Chinei, subliniind totodată problemele cu care se confruntă Federaţia Rusă din cauza sancţiunilor şi a pierderilor în Ucraina, pe care le-a estimat la „1,6 milioane de soldaţi morţi şi răniţi”.

„Nu există niciun calcul pragmatic sau moral care să justifice ca Putin să stea la masă cu preşedinţii Trump şi Xi”, a mai spus Sîbiga, potrivit căruia liderul rus ar trebui invitat la o întâlnire trilaterală cu omologii săi din SUA şi China doar dacă acceptă, ca o condiţie prealabilă, să facă un „pas serios spre pace, cum ar fi declararea unui armistiţiu”.

Potrivit unor surse familiarizate cu propunerea lui Putin, citate de Wall Street Journal, liderul rus caută, cu această iniţiativă, să capitalizeze relaţia sa tot mai strânsă cu Trump, după ce preşedintele american a semnat vinerea trecută un ordin executiv care suspendă temporar aplicarea unui amplu pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.