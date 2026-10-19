WSJ: Putin propune un summit cu Trump şi Xi în care să discute pacea din Ucraina, în condiții favorabile Rusiei

Putin propune un summit cu Trump şi Xi în care să discute pacea din Ucraina, în condiții favorabile Rusiei. Foto: Hepta

Președintele rus Vladimir Putin a propus organizarea, luna viitoare, a unui summit cu președintele american Donald Trump și cu liderul chinez Xi Jinping, în cadrul căruia să fie negociată încheierea conflictului din Ucraina în termeni favorabili Moscovei, a relatat duminică Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu discuțiile.

Propunerea vine pe fondul unei apropieri tot mai vizibile între Trump și Putin, mai ales după ce președintele american a anunțat un acord pentru achiziția de motorină rusească și a semnat vineri un ordin executiv prin care ridică sancțiuni importante impuse Moscovei, scrie Reuters.

Potrivit publicației, care citează un fost ofițer de informații rus informat cu privire la subiect, sugestia lui Putin a fost făcută în cadrul unei convorbiri telefonice cu Trump, pe 9 octombrie, discuție în urma căreia a fost încheiat și acordul privind motorina dintre cele două țări.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de Reuters, iar Kremlinul nu a putut fi contactat în afara programului obișnuit de lucru. Nici ambasadele Rusiei și Chinei de la Washington nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Conform relatării WSJ, care citează surse apropiate discuțiilor, Kremlinul a sugerat ca dialogul trilateral să aibă loc în contextul viitorului summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat pentru 18-19 noiembrie, la Shenzhen.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat pentru Journal că au loc discuții privind o posibilă întâlnire. "Nu există încă o înțelegere clară cu privire la întâlnirea în sine sau la eventuala sa agendă, deși toate cele trei părți recunosc posibilitatea ipotetică ca o astfel de întâlnire să aibă loc", a declarat acesta pentru Wall Street Journal.

Un înalt oficial american a precizat pentru WSJ că Trump nu a acceptat organizarea unui astfel de summit, dar că ar putea fi deschis la această idee.

Acordul privind motorina încheiat de Trump cu Putin, precum și ordinul executiv prin care sunt ridicate sancțiunile împotriva Moscovei, au atras critici din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a avertizat că aceste măsuri l-ar încuraja pe Putin și ar prelungi războiul.