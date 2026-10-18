Zelenski îi atrage atenția lui Trump: „Nu mă poți compara cu Putin, el este un criminal”. Ce spune despre o eventuală alianță SUA-Rusia

Relația dintre Trump și Zelenski, care nu a fost niciodată una foarte apropiată, s-a deteriorat vizibil în ultimele săptămâni. Foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit duminică despre relația tot mai tensionată cu Donald Trump și a respins categoric comparațiile dintre el și Vladimir Putin, pe care l-a numit „criminal”. Liderul de la Kiev a avertizat și că recentele concesii făcute Moscovei de administrația americană riscă să întărească Rusia, nu să apropie pacea, scrie Politico.

Într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press” de la NBC, Zelenski a reacționat la declarațiile recente ale lui Trump, care spusese, printre altele, că îi este mai greu să discute cu președintele ucrainean decât cu Putin.

Zelenski: Nu poți să mă compari cu Putin, el e un criminal

„Nu poți să mă compari pe mine cu Putin. El este agresorul. El ne-a ocupat”, a spus Zelenski. „El a ucis adulți și copii, soldații lui au făcut asta. Este un terorist. Și de aceea sper ca președintele Trump să aibă o poziție foarte clară în această privință”.

Relația dintre Trump și Zelenski, care nu a fost niciodată una foarte apropiată, s-a deteriorat vizibil în ultimele săptămâni. Președintele american l-a criticat în repetate rânduri pe liderul ucrainean, a cerut organizarea de alegeri în Ucraina și a declarat recent că Zelenski este mai dificil de abordat decât Putin.

Zelenski a spus că este dispus să organizeze alegeri dacă Rusia își oprește atacurile timp de 60 de zile și a repetat această idee și duminică.

El a sugerat că una dintre cauzele tensiunilor cu Trump este faptul că nu evită să îl contrazică atunci când consideră că deciziile Washingtonului favorizează Rusia.

„Nu pot să aplaud nicio decizie sau declarație a unui lider dacă este împotriva Ucrainei, dacă sprijină Rusia și, direct, pe Putin”, a spus Zelenski. „De aceea sunt foarte sincer și spun deschis că este un criminal. Poate că nu este foarte politicos și poate că nu este ceea ce președintele Statelor Unite vrea să audă de la mine. Dar este mai bine să ai parteneri foarte deschiși și clari decât să ai de-a face cu ucigași, chiar dacă au zâmbetul pe buze”.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Zelenski critică decizia lui Trump de a relaxa sancțiunile împotriva Rusiei

În timp ce relația dintre Trump și Zelenski s-a răcit, poziția Casei Albe față de Moscova s-a schimbat și ea. Vineri, Trump a semnat un ordin executiv prin care a eliminat aplicarea unor sancțiuni importante prevăzute în legea Lindsey O. Graham privind sancționarea Rusiei. Decizia a venit cu doar două zile înainte ca măsurile să intre în vigoare și permite Moscovei să evite o parte dintre sancțiunile financiare dure gândite de Congres pentru a-l presa pe Putin să negocieze încheierea războiului.

Hotărârea lui Trump a provocat critici atât din partea democraților, cât și a republicanilor, iar unii parlamentari au avertizat că președintele ar putea încălca legea.

Zelenski spune că a aflat din presă despre schimbarea de politică și avertizează că aceasta nu va face decât să întărească Rusia.

„Nu cunosc toate motivele pentru care președintele Trump a făcut astfel de înțelegeri cu Putin. Dar nu pare că acești pași ne vor duce spre pace. Cred că dimpotrivă. Îl vor întări pe Putin în dorința lui de a ne ocupa, iar asta nu ajută”, a spus președintele ucrainean.

„Dacă Statele Unite vor trece de partea Rusiei, va fi o tragedie”

În ciuda tensiunilor, Zelenski spune că Ucraina continuă să aibă încredere în Statele Unite și în Donald Trump. El a recunoscut însă că fără sprijinul american va fi „foarte dificil” pentru Ucraina să câștige războiul.

„Dacă Statele Unite îl vor sprijini pe Putin, este de necrezut. Ar fi o tragedie. O greșeală istorică și o mare tragedie”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a avertizat că o eventuală apropiere oficială a Washingtonului de Moscova ar pune Ucraina într-o situație extrem de dificilă.

„Nu vreau să trăiesc cu iluzii, dar cred că trebuie să fim pragmatici. Dacă Statele Unite vor trece oficial de partea Rusiei, dacă aceste două țări vor fi împreună, atunci, desigur, nu vom putea câștiga și nu vom putea rezista”, a spus Zelenski.