Antena 3 CNN Externe „Este complet iresponsabil”. Republicanii critică blocarea noilor sancţiuni împotriva Rusiei de către Trump

„Este complet iresponsabil”. Republicanii critică blocarea noilor sancţiuni împotriva Rusiei de către Trump

A.O.
2 minute de citit Publicat la 23:52 17 Oct 2026 Modificat la 23:52 17 Oct 2026
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donald trump
Opoziţia democrată, în plină campanie pentru recâştiga controlul asupra Congresului, atacă de asemenea această scutire. Foto: Getty Images

Mai mulți congresmeni republicani au criticat dur decizia președintelui Donald Trump de a bloca noile sancțiuni împotriva Rusiei, relatează Agerpres. 

„Este complet iresponsabil. Dacă preşedintele doreşte cu adevărat să facă să scadă preţurile la energie, el poate să o facă rezolvând problema iraniană, nu făcând favoruri lui Vladimir Putin”, a denunţat pe X senatorul republican Thom Tillis, critic frecvent al preşedintelui american în probleme diplomatice.

Acestă scutire este o „eroare”, a apreciat Ted Cruz, alt senator republican, într-o intervenţie la Fox News.

„Cer preşedintelui să dea înapoi”, a spus la rândul său deputatul republican Michael McCaul, care apără textul adoptat în septembrie la iniţiativa senatorului Lindsey Graham, decedat în vară.

„Lindsey ar fi întristat”, a scris pe X senatorul republican John Cornyn. „Să îl ajuți pe Putin în Ucraina este nesăbuit. Nu se va opri la Ucraina și aliații noștri din NATO vor urma. Putin își dorește cu fanatism să restaureze zilele de glorie ale Rusiei, numind colapsul Uniunii Sovietic „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului”, a adăugat el. 



Vineri seara târziu, preşedintele american a emis un ordin executiv pentru a „scuti” aplicarea de diverse sancţiuni prevăzute de acest text şi care trebuia să vizeze în special sectorul rusesc al energiei.

Această decizie, denunţată vehement de Kiev sâmbătă, intervine la câteva zile după un acord între Washington şi Moscova pentru ridicarea sancţiunilor pentru a permite SUA să importe mari cantităţi de motorină rusească, în timp ce creşterea preţurilor la pompă îngrijorează tabăra Trump înaintea alegerilor legislative de la începutul lunii noiembrie.

Opoziţia democrată, în plină campanie pentru recâştiga controlul asupra Congresului, atacă de asemenea această scutire.

„Trump tocmai i-a dat lui Putin cel mai frumos cadou de aniversare”, a spus liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, într-un comunicat.

Graham Act, promulgat la jumătatea lunii septembrie, constituie prima acţiune majoră a Congresului împotriva Moscovei de la revenirea miliardarului american la putere. Casa Albă îşi dăduse avizul pentru text la începutul verii.

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Etichete: Donald Trump Vladimir Putin razboi rusia ucraina

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