„Este complet iresponsabil”. Republicanii critică blocarea noilor sancţiuni împotriva Rusiei de către Trump

Opoziţia democrată, în plină campanie pentru recâştiga controlul asupra Congresului, atacă de asemenea această scutire. Foto: Getty Images

Mai mulți congresmeni republicani au criticat dur decizia președintelui Donald Trump de a bloca noile sancțiuni împotriva Rusiei, relatează Agerpres.

„Este complet iresponsabil. Dacă preşedintele doreşte cu adevărat să facă să scadă preţurile la energie, el poate să o facă rezolvând problema iraniană, nu făcând favoruri lui Vladimir Putin”, a denunţat pe X senatorul republican Thom Tillis, critic frecvent al preşedintelui american în probleme diplomatice.

Beyond irresponsible. What part of enforcing a law passed 86-11 by the Senate does the President and his advisors not understand? It’s unconscionable that this administration is capitulating to a Russian dictator who illegally invaded Ukraine and butchers innocent civilians every single day. If the President wants to actually bring down energy prices, he can do it by solving the Iran problem, not by doing a solid for Vladimir Putin. https://t.co/ccCakQUTDt — Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) October 17, 2026

Acestă scutire este o „eroare”, a apreciat Ted Cruz, alt senator republican, într-o intervenţie la Fox News.

„Cer preşedintelui să dea înapoi”, a spus la rândul său deputatul republican Michael McCaul, care apără textul adoptat în septembrie la iniţiativa senatorului Lindsey Graham, decedat în vară.



„Lindsey ar fi întristat”, a scris pe X senatorul republican John Cornyn. „Să îl ajuți pe Putin în Ucraina este nesăbuit. Nu se va opri la Ucraina și aliații noștri din NATO vor urma. Putin își dorește cu fanatism să restaureze zilele de glorie ale Rusiei, numind colapsul Uniunii Sovietic „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului”, a adăugat el.

Helping Putin in Ukraine is reckless. He would not stop with Ukraine and our NATO allies would be next. Putin is fanatically committed to restoring Russia’s glory days, calling the collapse of the Soviet Union “the greatest geopolitical catastrophe of the century” and claiming Russia was "robbed" in the breakup. — Senator John Cornyn (@JohnCornyn) October 17, 2026





Vineri seara târziu, preşedintele american a emis un ordin executiv pentru a „scuti” aplicarea de diverse sancţiuni prevăzute de acest text şi care trebuia să vizeze în special sectorul rusesc al energiei.



Această decizie, denunţată vehement de Kiev sâmbătă, intervine la câteva zile după un acord între Washington şi Moscova pentru ridicarea sancţiunilor pentru a permite SUA să importe mari cantităţi de motorină rusească, în timp ce creşterea preţurilor la pompă îngrijorează tabăra Trump înaintea alegerilor legislative de la începutul lunii noiembrie.



Opoziţia democrată, în plină campanie pentru recâştiga controlul asupra Congresului, atacă de asemenea această scutire.



„Trump tocmai i-a dat lui Putin cel mai frumos cadou de aniversare”, a spus liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, într-un comunicat.



Graham Act, promulgat la jumătatea lunii septembrie, constituie prima acţiune majoră a Congresului împotriva Moscovei de la revenirea miliardarului american la putere. Casa Albă îşi dăduse avizul pentru text la începutul verii.