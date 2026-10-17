Zelenski îl acuză pe Trump că i-a oferit „o recompensă” lui Putin blocând sancțiunile: „E satisfăcut că are atâta susținere”

Volodimir Zelenski a spus că decizia de a renunța la aplicarea sancțiunilor l-ar încuraja pe Vladimir Putin să intensifice războiul din Ucraina. Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski a spus că decizia lui Donald Trump de a anula sancțiunile împotriva Rusiei reprezintă o „recompensă” pentru Vladimir Putin și a avertizat că liderul rus se va simți acum încurajat să intensifice războiul împotriva Ucrainei, relatează The Guardian.

Președintele ucrainean a mai spus că se așteaptă ca administrația Trump să ridice și alte sancțiuni împotriva Rusiei în viitor și a cerut Europei să inițieze propriile negocieri cu Moscova, în condițiile în care SUA au încercat să îmbunătățească relațiile și să încheie acorduri comerciale cu Kremlinul.

„Din păcate, ridicarea sancțiunilor va continua și cred că acordul pentru motorină este primul pas. Din păcate, eu cred că asta nu îl poate opri pe Putin. Dimpotrivă, asta e bucuros și satisfăcut că are atât de multă susținere”, a spus Zelenski sâmbătă.

Anterior, într-un mesaj pe rețelele sociale, Zelenski a scris:

„Blocarea sancțiunilor americane, reducerea presiunii asupra agresorului, recompense financiare pentru Putin: toate acestea nu fac decât să-l încurajeze să continue atacurile. Nu trebuie să cedăm teren. Trebuie să continuăm să încercăm să oprim războiul. Să-l încheiem, nu să-i oferim lui Putin toate motivele pentru a-l continua la nesfârșit.”

În cea mai recentă încercare a administrației Trump de a reduce tensiunile cu Rusia, președintele american a anunțat vineri că va suspenda aplicarea unui amplu pachet de noi sancțiuni care vizează economia rusă, informând Congresul că suspendarea proiectului de lege, adoptat de ambele camere, este în interesul național.

Legea, care poartă numele regretatului senator Lindsey Graham, cel care a susținut proiectul, ar fi introdus noi sancțiuni dure împotriva Rusiei, inclusiv taxe vamale de 100% pentru marii importatori de petrol rusesc, precum China și India, precum și sancțiuni împotriva sectorului energetic rus, a instituțiilor financiare și a flotei-fantomă de petroliere.

Sâmbătă, Volodimir Zelenski a spus că decizia de a renunța la aplicarea sancțiunilor l-ar încuraja pe Vladimir Putin să intensifice războiul din Ucraina și a cerut sprijin pentru reluarea procesului legislativ în SUA.

„În timp ce rușii lansau un atac de o asemenea amploare asupra sectorului nostru energetic, în America, din păcate, s-a luat decizia de a ignora complet legea Lindsey Graham, care ar fi trebuit să exercite o presiune cu adevărat eficientă asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”, a scris el într-o declarație.

„Această lege ar fi putut, și încă poate!, să ajute foarte mult. Dar legea trebuie să fie aplicată efectiv, iar fiecare voce care o susține contează”, a adăugat liderul ucrainean.

Sanctions relief will continue. I think the diesel deal and the move regarding the Lindsey Graham Act are not the end of it. Unfortunately. It’s unfortunate because we all had great respect for Lindsey. He devoted his life to America. We had an excellent relationship with him. And shortly before the tragedy, Lindsey was in Ukraine. He always supported us very strongly and pushed for as much assistance to Ukraine as possible. It’s difficult without him, I’ll be honest. I want to thank both Democrats and Republicans who supported his bill. That was a major victory: this truly bipartisan support. And now, the decision to undo all of this, to block all of it, seems wrong to me. And it definitely helps only the Russians. It only fuels their satisfaction and their desire to keep killing people. This certainly does not stop the war. From answers to journalists’ questions. (1/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2026

La Moscova, vestea a fost întâmpinată cu aplauze. Decizia a fost salutată de trimisul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, care a scris pe rețelele sociale: „Suspendarea legii Graham de către administrația Trump este un moment important și cu adevărat istoric.”

Legea, care prevede sancțiuni împotriva oficialilor ruși, a băncilor și a unei flote-fantomă de petroliere care asigură transportul resurselor energetice ale țării, urma să intre în vigoare peste două zile.