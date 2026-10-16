„Acesta este răspunsul meu”. Reacția lui Zelenski, întrebat dacă Trump îl face „țap ispășitor” pentru războiul său eșuat din Iran

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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a lăudat pe partenerii săi europeni, pe care i-a numit „lider adevărați”, într-un atac subtil la adresa lui Donald Trump, cu care este din nou în conflict de câteva zile. Liderul de la Kiev a făcut declarații pe marginea acestui subiect după reuniunea liderilor europeni din aceste zile, relatează CNN, vineri. Întrebat dacă crede că Trump îl face „țap ispășitor” pentru războiul său eșuat din Iran, Zelenski a făcut o pauză de mai mult secunde, a zâmbit în râsetele întregii săli, după care a spus: „Acesta este răspunsul meu”.

Liderii europeni își exprimă sprijinul pentru Zelenski, după ce Casa Albă a intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a opri atacurile împotriva instalațiilor petroliere rusești, în timp ce Rusia continuă să lovească fără încetare infrastructura energetică ucraineană.

După ce a suspendat timp de trei zile atacurile asupra rafinăriilor rusești, la solicitarea Statelor Unite, Ucraina a reluat aceste atacuri, deoarece Rusia nu a respectat așa-numitul „armistițiu energetic” anunțat de Trump.

Trump, care încearcă cu disperare să reducă prețurile mondiale la motorină, aflate în creștere puternică, înaintea alegerilor intermediare din SUA de luna viitoare, i-a luat prin surprindere pe liderii europeni săptămâna trecută, când a încheiat un acord care permite exporturile de motorină rusească. Zelenski a declarat că această decizie l-a făcut să se simtă trădat.

Președintele american a pus creșterea prețurilor carburanților pe seama războiului dintre Rusia și Ucraina, încercând să abată atenția de la propriul război din Iran, care rămâne profund nepopular în rândul alegătorilor.

Joi, Trump l-a atacat din nou pe Zelenski într-un interviu acordat Newsmax, declarând că acesta „nu este un partener bun pentru noi”.

„Nu sunt un mare admirator al lui Zelenski. Au distrus țara aceea”, a spus Trump, fără să menționeze invazia Rusiei. „Mi se pare că este mai greu să negociezi cu Zelenski decât cu Putin”.

Zelenski a vorbit de legătura puternică cu Europa

La sosirea sa la summitul de vineri de la Bruxelles, însoțit de principalii lideri ai Uniunii Europene, Zelenski nu a menționat deteriorarea relațiilor cu Statele Unite, preferând să sublinieze cât de puternice sunt legăturile sale cu UE.

„Sunt extrem de recunoscător pentru sprijinul uriaș pe care îl primim din partea Consiliului European, a Comisiei Europene și a liderilor, adevărați lideri, care ne sunt alături încă de la începutul acestui război”, a declarat Zelenski la intrarea în clădirea unde se desfășoară summitul.

„Desigur, vrem să punem capăt acestui război cât mai repede posibil. În prezent, nu vedem niciun semnal din partea Rusiei că ar fi pregătită pentru asta”, a spus președintele ucrainean, adăugând că necesitățile energetice ale țării reprezintă principala sa prioritate înaintea iernii.

Din cauza unei săptămâni dificile din punct de vedere diplomatic, Ucraina și-a epuizat și stocurile de rachete interceptoare pentru sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot, devenind astfel mai vulnerabilă la atacurile rusești cu rachete balistice, a declarat, joi, pentru CNN o sursă familiarizată cu situația.

„Este un secret cunoscut de toată lumea că, în prezent, nu suntem o destinație prioritară pentru aceste rachete”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă organizată vineri, precizând că majoritatea rachetelor interceptoare Patriot sunt trimise acum în Orientul Mijlociu. El a adăugat însă că Ucraina le este recunoscătoare europenilor „care finanțează toate acestea”, precum și NATO și Casei Albe.

Întrebat de un jurnalist dacă este de părere că Trump transformă Ucraina într-un țap ispășitor pentru propriile probleme, având în vedere prețurile ridicate ale carburanților și continuarea războiului din Iran, Zelenski a făcut o pauză de 15 secunde. Apoi, cu un zâmbet, a spus, în sala cuprinsă de tăcere: „Acesta este răspunsul meu”.

A smile worth a thousand words: Sky News: Trump is facing pretty difficult midterm elections. Do you think you are being treated as a scapegoat for his own problems? Zelenskyy [smiling]: “This is my answer.” Couldn't imagine a better answer. ? https://t.co/DuxU0Ogs67 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 16, 2026

Anterior, președintele ucrainean declarase că echipa sa este în contact permanent cu negociatorii americani și că o întâlnire va fi organizată în zilele următoare.

„Vom continua să trăim, să luptăm și, cel mai important, să trăim cu demnitate”, a adăugat el. „Când condițiile de viață sunt atât de cumplite în timpul războiului, păstrarea demnității este un lucru foarte important”.

Liderii UE au declarat că pregătesc un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 22-lea de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Spre deosebire de administrația Trump, aceștia au ținut să sublinieze că sancțiunile împotriva Rusiei vor fi înăsprite dacă Putin nu oprește războiul.

„Am susținut armistițiul energetic propus de președintele Trump, dar am văzut că Rusia nu l-a respectat nici măcar un minut. Dimpotrivă, Rusia și-a intensificat atacurile și, prin urmare, trebuie să creștem presiunea asupra sa”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Zelenski le-a cerut liderilor UE să intensifice sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, care are nevoie urgentă de mai multe sisteme de apărare antiaeriană pentru a proteja populația civilă și infrastructura energetică de atacurile rusești neîntrerupte.