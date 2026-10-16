CNN: Ucraina a rămas fără rachete Patriot chiar în momentul în care Zelenski se ceartă cu Trump

Sistem antirachetă Patriot. Foto: Getty Images

Ucraina și-a epuizat stocurile de rachete interceptoare pentru sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot, devenind astfel mai vulnerabilă la atacurile rusești cu rachete balistice, a declarat, joi, pentru CNN o sursă familiarizată cu situația. Această situație gravă vine chiar în momentul disputei publice tot mai aprinse între Donald Trump și Volodimir Zelenski. În ultimele zile, Casa Albă a încheiat un acord intens criticat pentru importul de motorină rusească și a făcut presiuni tot mai mari asupra Ucrainei pentru a înceta atacurile asupra infrastructurii petroliere din Rusia.

Zelenski a declarat că s-a simțit trădat de acordul încheiat de Trump cu dictatorul Vladimir Putin și a anunțat ulterior că Ucraina va continua să atace rafinăriile rusești. De luni de zile, Zelenski avertizează în repetate rânduri că Ucraina este pe punctul de a-și epuiza stocurile de rachete interceptoare Patriot, care se numără printre puținele arme defensive capabile să doboare rachete balistice.

Însă, aceste rachete interceptoare sunt atât costisitoare, cât și greu de procurat la nivel mondial, deoarece alte țări și-au consumat o parte importantă din stocuri sau au încercat să își consolideze propriile sisteme de apărare în contextul războiului din Iran.

Sursa a declarat pentru CNN că „aproape toate rachetele balistice lansate în ultimul atac nu au fost interceptate din cauza lipsei rachetelor interceptoare”.

În timpul atacului desfășurat în noaptea de marți spre miercuri, rachetele balistice rusești au lovit trei centrale electrice din Kiev și au țintit infrastructura energetică din Harkov. Patru persoane au fost ucise și 25 au fost rănite în Kiev în acea zi.

Forțele aeriene ucrainene anunțaseră anterior că au interceptat patru rachete balistice rusești în timpul atacului, ceea ce sugerează că au utilizat ultimele rachete interceptoare Patriot disponibile.

Mereu prea puține Patriot

Nu ar fi prima dată când Ucraina își epuizează complet stocurile de rachete interceptoare Patriot, iar Zelenski a vorbit deschis, în repetate rânduri, despre dificultățile permanente pe care le întâmpină în încercarea de a obține noi livrări.

La jumătatea lunii august, CNN a devenit prima organizație de presă căreia i s-a permis accesul la un sistem Patriot aflat pe teritoriul Ucrainei. La acea vreme, oficialii ucraineni au dezvăluit că țara își epuizase aproape complet stocurile de rachete interceptoare.

Zelenski a declarat pentru CNN în august că își petrece zilele purtând „milioane” de convorbiri telefonice cu aliații, încercând să negocieze noi livrări de rachete Patriot. El a precizat atunci că Ucraina dispunea de numai o zecime din numărul de rachete interceptoare de care avea urgent nevoie.

O lună mai târziu, președintele ucrainean a adoptat un ton mai optimist, susținând că țara sa „va primi din partea Statelor Unite o licență pentru fabricarea rachetelor Patriot”.

Însă, președintele american, Donald Trump, a refuzat în cele din urmă să precizeze dacă a acceptat această propunere, iar licența nu a mai fost acordată.

Tensiunile dintre Zelenski și Trump au escaladat în ultimele zile, pe fondul solicitării SUA ca Ucraina să înceteze atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești, chiar dacă Rusia a continuat să bombardeze intens infrastructura energetică a Ucrainei.

Într-un interviu tensionat acordat Financial Times, Zelenski a declarat că ar putea accepta oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice rusești numai dacă ar primi, „cel puțin”, mai multe rachete interceptoare Patriot.

El a adăugat că, „atunci când a cerut mai multe sisteme de apărare antiaeriană, răspunsul americanilor a fost să restricționeze funcționarea serviciului Starlink”. Într-o declarație publică făcută miercuri, Zelenski a cerut din nou livrarea unor stocuri suplimentare de rachete.

„Președintele american dispune de toate instrumentele eficiente și necesare pentru a apropia pacea prin forță, dreptate și presiuni asupra agresorului. Solicităm pachete suplimentare de rachete interceptoare Patriot pentru Ucraina”.

Înaintea alegerilor intermediare din SUA, Trump a pus tot mai des creșterea prețurilor mondiale la motorină pe seama războiului dintre Rusia și Ucraina, deși războiul din Iran a avut un rol mai important în scumpirea carburanților.

La începutul acestei săptămâni, administrația Trump a avertizat Ucraina și aliații săi europeni că Statele Unite ar putea suspenda vânzările de armament american către țările europene și furnizarea de informații Ucrainei dacă guvernul de la Kiev nu încetează atacurile în adâncimea teritoriului rus împotriva infrastructurii energetice, au declarat pentru CNN doi oficiali europeni.

Avertismentele din partea Departamentului de Stat și a Pentagonului au fost transmise în weekend oficialilor din Ucraina și Europa, inclusiv prin mesaje trimise direct comandanților ucraineni de reprezentanți ai armatei americane.

Ulterior, Trump a insistat că Statele Unite nu au încetat să furnizeze informații Ucrainei.

Dacă administrația americană ar decide să suspende achizițiile europene de armament, realizate prin mecanismul cunoscut drept Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei (PURL), acest lucru ar pune în pericol orice viitoare livrări de rachete interceptoare Patriot utilizate pentru apărarea împotriva rachetelor balistice.

Ucraina spune că serviciile Starshield nu au fost restabilite complet

Epuizarea stocurilor de rachete interceptoare Patriot este departe de a fi singura problemă cu care se confruntă Ucraina săptămâna aceasta. Țara trebuie să facă față și perturbărilor în furnizarea informațiilor de către aliați, precum și restricțiilor impuse versiunii militare a sistemului Starlink al lui Elon Musk, cunoscută sub numele de Starshield.

Autoritățile ucrainene au declarat că au fost luate prin surprindere săptămâna aceasta de limitarea capacității de funcționare a Starshield, care a perturbat operațiunile militare, logistica și interceptarea atacurilor cu drone echipate cu motoare cu reacție.

Până joi, funcționarea Starshield fusese restabilită parțial, dar oficialii ucraineni au precizat că persistă unele probleme în cazul echipamentelor militare care se deplasează cu viteză mare.

Directorul general al SpaceX, Elon Musk, a scris pe Twitter că sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul american, precizând că orice limitări privind viteza sau utilizarea acestora sunt decise de armata americană și de președinte.

CNN a solicitat comentarii Casei Albe și Pentagonului. O sursă din ministerul ucrainean al apărării a declarat, joi, pentru CNN, că „în prezent, funcționarea Starshield a fost reluată și continuă”.

Sursa a adăugat că ministerul discută cu toate părțile implicate „pentru a stabili toate cauzele și circumstanțele restricțiilor de ieri”. Între timp, Zelenski a sugerat că unele restricții sunt încă în vigoare.

Președintele ucrainean a declarat, joi dimineață, că Rusia lansase peste 850 de drone de atac de la miezul nopții, „într-un moment în care viteza capacităților noastre defensive este restricționată artificial”.

Principalul diplomat ucrainean de la Washington, Denis Sienik, a confirmat că vitezele de funcționare ale Starshield s-au îmbunătățit, dar nu au revenit complet la nivelurile anterioare. „Sperăm că totul va reveni la nivelul de dinainte”, a declarat el pentru CNN.

Un alt oficial ucrainean a declarat pentru CNN că autoritățile de la Kiev nu au primit niciun răspuns din partea SpaceX sau a Pentagonului.

Un comandant ucrainean al unei unități de drone, care a discutat cu CNN sub protecția anonimatului, a declarat că unitatea sa s-a confruntat miercuri cu restricții în funcționarea Starlink, care au împiedicat unele drone de atac să își atingă țintele.

Comandantul a spus că unitatea sa nu a lansat niciun atac joi, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, dar că alte unități funcționau normal.