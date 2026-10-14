Volodimir Zelenski spune că s-a simțit „trădat” de Donald Trump. "Este dureros"

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Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, la Londra, că, deși s-a simțit trădat de Donald Trump când acesta a bătut palma cu Putin pentru motorină, finanțând astfel mașinăria de război a Rusiei, „contează în continuare pe parteneriatul cu SUA”, relatează AFP, citată de Agerpres. El i-a cerut, de asemenea, lui Elon Musk restabilirea reţelei Starlink, utilizată pentru comunicaţii pe front şi interceptarea dronelor.

„Contăm pe parteneriatul cu SUA, vrem pur şi simplu să fim foarte oneşti, foarte clari şi parteneri puternici”, a declarat preşedintele ucrainean la începutul întâlnirii cu premierul britanic la sediul guvernului britanic.

"Am suferit atacuri masive astăzi şi, din nefericire, am întâmpinat şi unele dificultăţi, puncte pe care doresc să le abordez cu Andy (Burnham) referitor la Starlink, la informaţii", a adăugat el.

„Este dureros să-l văd pe preşedintele Trump alegând o tabără, nu a noastră”, a mai spus el într-un interviu cu jurnalistul Piers Morgan.

Întrebat dacă s-a simţit „trădat de ceea ce s-a petrecut” cu preşedintele american în ultimele zile, liderul ucrainean a răspuns: „Într-adevăr, da”. Potrivit extraselor, el a adăugat: „Dar este puţin mai complicat decât doar emoţiile sau sentimentele mele. Nu este vorba de mine, ci despre supravieţuirea ţării mele”.

„Păcat că pierdem un partener puternic”, a adăugat preşedintele ucrainean, citat de Reuters.

Pierderea Starlink

Referitor la Starlink, un consilier al lui Zelenski, Serghii Beskrestnov, declarase tot miercuri că funcţionarea unor terminale ale acestui sistem fusese restrânsă noaptea trecută, fără ca ucrainenii să fi fost informaţi în prealabil.

„Oameni vor muri, bineînţeles dacă atacurile continuă şi Starlink nu funcţionează. Sper într-adevăr că este vorba de o eroare, poate de o problemă tehnică majoră, nu ştiu, dar noi cerem ca acest serviciu să fie restabilit”, i-a spus Volodimir Zelenski lui Piers Morgan, adăugând că întreruperea Starlink era „o mare eroare”.

Ucraina spune, de asemenea, că nu a primit avertismente asupra bombardamentelor rușilor pentru a doua noapte consecutiv, în timp ce Ucraina depinde de informaţiile militare occidentale şi, în special americane, pentru a anticipa şi a contracara atacurile.

El a mai declarat că este „OK” ca Trump să se afle la mijloc între Ucraina şi Rusia, dar a adăugat: „Dacă te afli la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc”.

Zelenski a mai spus: „Noi nu ne vindem ţara... pentru noi nu este vorba de afaceri, este pur şi simplu viaţa noastră, iar aceasta este ţara noastră”.

La întâlnirea sa cu premierul britanic, Andy Burnham, preşedintele ucrainean a lăudat, în schimb, sprijinul britanic pentru ţara sa, după ce şeful guvernului britanic i-a confirmat că Londra va „accelera livrarea de rachete pentru apărarea antiaeriană”.

Anterior, Burnham afirmase că vrea să încerce „să repare legăturile” între Volodimir Zelenski şi Donald Trump.

Ucraina şi aliaţii săi europeni au fost surprinşi de decizia preşedintelui american din weekendul trecut de ridicare a sancţiunilor asupra motorinei ruseşti. Donald Trump l-a criticat virulent pe Volodimir Zelenski, mergând până la „a sugera” ucrainenilor să-şi aleagă „un nou lider care să poată ajunge la un acord” de pace cu regimul de la Kremlin.

Liderii europeni au evitat totuşi să-l critice direct pe preşedintele american, susţinând apelul său la un armistiţiu în atacurile ruseşti şi ucrainene asupra instalaţiilor energetice ale ţării adverse.

Înainte de a merge la sediul guvernului britanic, preşedintele ucrainean fusese primit de regele Charles al III-lea, care l-a susţinut adeseori.