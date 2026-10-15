Ucraina îl sfidează pe Trump și atacă o rafinărie majoră din Rusia imediat după repornirea serviciilor Starlink

Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Serviciile de comunicații prin satelit Starlink și Starshield utilizate de Ucraina, instrumente esențiale în războiul pe care Rusia îl duce împotriva ei, a căror funcționare a fost restricționată în mod neașteptat săptămâna aceasta, au fost restabilite la capacitate maximă, a declarat un oficial ucrainean pentru Axios. Oficialul a mai spus că Ucraina a atacat în cursul nopții o rafinărie de petrol din Rusia, sfidând cererea lui Donald Trump de a înceta atacurile împotriva acestor obiective.

Cele două evoluții au tensionat și mai mult relațiile dintre Statele Unite și Ucraina, în timp ce războiul cu Rusia continuă, iar administrația Trump s-a poziționat săptămâna trecută de partea dictatorului Vladimir Putin, ridicând sancțiunile asupra vânzărilor de petrol rusesc.

Decizia a provocat indignare în Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a descris-o drept „o decizie slabă” și „un cadou pentru Putin”. Donald Trump a făcut apoi o nouă declarație revoltătoare și a spus că Ucraina „are nevoie de un nou președinte”.

Criza s-a intensificat săptămâna aceasta, când compania SpaceX a lui Elon Musk a restricționat funcționarea Starlink, un serviciu de comunicații prin satelit utilizat în operațiunile militare defensive. În același timp, a fost redusă și capacitatea de funcționare a Starshield, un sistem folosit pentru operațiuni militare ofensive și controlat de guvernul american.

După mai bine de o zi, funcționarea ambelor servicii a fost restabilită. Între timp, Ucraina a lansat un atac asupra unei rafinării rusești, o acțiune care probabil va fi privită cu nemulțumire de oficialii americani.

Oficialul ucrainean a explicat că țara sa a reluat atacurile deoarece Rusia a continuat să atace infrastructura energetică ucraineană, în ciuda anunțului lui Trump potrivit căruia cele două părți ar fi convenit asupra unui armistițiu.

Deocamdată, nici mulți dintre membrii administrației Trump, nici reprezentanții guvernului ucrainean nu știu dacă președintele american a ordonat sau nu restricționarea serviciilor prin satelit.