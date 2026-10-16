Trump spune că reluarea atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor ruseşti este o „ruşine”: „E mai dificil să lucrezi cu Zelenski”

Volodimir Zelenski și Donald Trump. sursa foto: Getty

Preşedintele american Donald Trump a apreciat joi că reluarea de către Ucraina a atacurilor asupra rafinăriilor ruseşti este o „ruşine”, ridicând din nou tonul împotriva omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Cred că este o ruşine”, a declarat preşedintele american pentru postul Newsmax care îl intervieva cu privire la anunţul acestei reluări, făcut mai devreme în cursul zilei.

„Există multe alte ţinte” posibile, a adăugat el.

„Cred că este mai dificil să lucrezi cu Zelenski decât cu Putin”, a lansat liderul de la Casa Albă.

„Tot ceea ce face” Volodimir Zelenski „este să ducă la creşterea preţurilor mondiale la petrol", a atacat Donald Trump, pe fondul revenirii tensiunilor între Washington şi Kiev, care s-a arătat îngrijorat de sustenabilitatea sprijinului american, sau chiar de un ajutor al Statelor Unite acordat Rusiei.

Mai devreme joi, Zelenski a declarat pentru Financial Times că armistiţiul privind atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti a fost „ridicat", sfidând anunţul unui armistiţiu energetic făcut de Donald Trump, pentru care Moscova nu îşi dăduse acordul.

Oficialul ucrainean a explicat că țara sa a reluat atacurile deoarece Rusia a continuat să atace infrastructura energetică ucraineană, în ciuda anunțului lui Trump potrivit căruia cele două părți ar fi convenit asupra unui armistițiu.

Ulterior, președintele american a reacționat.

„Când loveşti rafinării de motorină, (...) nu faci un serviciu lumii", a insistat Donald Trump.

„Zelenski nu este omul potrivit pentru noi ca să ajungem la un acord", a mai denunţat preşedintele american la Newsmax: "Spune că vrea să ajungă la un acord, dar nu vrea. Nu-mi place de el foarte mult", a mai declarat Donald Trump.