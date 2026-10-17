Antena 3 CNN Externe "Un moment istoric". Rusia jubilează după ce Trump a anulat prin decret "sancțiunile infernale". Prima reacție de la Kremlin

"Un moment istoric". Rusia jubilează după ce Trump a anulat prin decret "sancțiunile infernale". Prima reacție de la Kremlin

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 11:39 17 Oct 2026 Modificat la 11:42 17 Oct 2026
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colaj 2 poze - Kirill Dmitriev, consilier apropiat al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, şi Donald Trump, liderul SUA
Kirill Dmitriev, consilier apropiat al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, şi Donald Trump, liderul SUA. Sursa colaj foto: Hepta

Scutirea Rusiei de către preşedintele SUA, Donald Trump, de sancţiuni majore împotriva sa decise de Congresul american reprezintă un moment "istoric", şi-a exprimat sâmbătă satisfacţia principalul negociator economic al lui Vladimir Putin, relatează Agerpres, citând AFP.

"Suspendarea legii Graham de administraţia Trump este un moment important şi cu adevărat istoric", a declarat pe reţelele sociale Kirill Dmitriev, consilier al Kremlinului pentru cooperare economică la nivel internaţional, la câteva ore după semnarea de către preşedinele american a unui decret care suspendă noile sancţiuni împotriva Moscovei.

Donald Trump a semnat vineri un decret prezidenţial care a ridicat sancţiuni ample şi taxe vamale americane care vizau veniturile energetice ale Rusiei, cu două zile înainte de intrarea lor în vigoare.

Liderul american a luat această decizie pe fondul unei crize în relaţia cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cel de al cincilea an al ofensivei ruse împotriva Ucrainei, care s-a soldat cu sute de mii de morţi şi cu strămutarea a milioane de oameni.

Kremlinul şi liderul rus Vladimir Putin – care a apărut în uniformă militară vineri şi a declarat că Moscova intenţionează să cucerească restul Ucrainei – nu au reacţionat încă la această măsură, o mare victorie diplomatică pentru Rusia.

Legea Lindsey Graham - după numele senatorului american care a întocmit-o şi care a murit recent - viza sectoarele energetic şi de apărare din Rusia, precum şi pe Vladimir Putin şi alţi înalţi responsabili.

Dmictriev a afirmat că această lege ar fi cauzat "pagube serioase înainte de toate economiei americane şi pieţelor mondiale".

Occidentul a impus sancţiuni dure Rusiei după ce aceasta a declanşat războiul din Ucraina în 2022.

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Etichete: Kirill Dmitriev sanctiuni rusia consilier Vladimir Putin Donald Trump

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