"Un moment istoric". Rusia jubilează după ce Trump a anulat prin decret "sancțiunile infernale". Prima reacție de la Kremlin

Kirill Dmitriev, consilier apropiat al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, şi Donald Trump, liderul SUA. Sursa colaj foto: Hepta

Scutirea Rusiei de către preşedintele SUA, Donald Trump, de sancţiuni majore împotriva sa decise de Congresul american reprezintă un moment "istoric", şi-a exprimat sâmbătă satisfacţia principalul negociator economic al lui Vladimir Putin, relatează Agerpres, citând AFP.

"Suspendarea legii Graham de administraţia Trump este un moment important şi cu adevărat istoric", a declarat pe reţelele sociale Kirill Dmitriev, consilier al Kremlinului pentru cooperare economică la nivel internaţional, la câteva ore după semnarea de către preşedinele american a unui decret care suspendă noile sancţiuni împotriva Moscovei.

Donald Trump a semnat vineri un decret prezidenţial care a ridicat sancţiuni ample şi taxe vamale americane care vizau veniturile energetice ale Rusiei, cu două zile înainte de intrarea lor în vigoare.

Liderul american a luat această decizie pe fondul unei crize în relaţia cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cel de al cincilea an al ofensivei ruse împotriva Ucrainei, care s-a soldat cu sute de mii de morţi şi cu strămutarea a milioane de oameni.

Kremlinul şi liderul rus Vladimir Putin – care a apărut în uniformă militară vineri şi a declarat că Moscova intenţionează să cucerească restul Ucrainei – nu au reacţionat încă la această măsură, o mare victorie diplomatică pentru Rusia.

Legea Lindsey Graham - după numele senatorului american care a întocmit-o şi care a murit recent - viza sectoarele energetic şi de apărare din Rusia, precum şi pe Vladimir Putin şi alţi înalţi responsabili.

Dmictriev a afirmat că această lege ar fi cauzat "pagube serioase înainte de toate economiei americane şi pieţelor mondiale".

Occidentul a impus sancţiuni dure Rusiei după ce aceasta a declanşat războiul din Ucraina în 2022.