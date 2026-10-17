Trump a șters prin decret "sancțiunile infernale" la adresa Rusiei, adoptate luna trecută prin legea "Lindsey Graham"

1 minut de citit Publicat la 09:29 17 Oct 2026 Modificat la 09:31 17 Oct 2026

Președintele SUA, Donald Trump, a ridicat sancțiunile impuse Rusiei prin "Legea Graham". Foto: Getty Images

Donald Trump a ridicat sancțiunile impuse Rusiei prin legea "Lindsey Graham", adoptată de Congresul Statelor Unite luna trecută, relatează AFP, citată de Agerpres.

Casa Albă a publicat vineri seară decretul care scutește Rusia de noile sancțiuni, pe fondul temerilor că Ucraina este abandonată de Washington în favoarea unui parteneriat economic și politic cu Moscova, adaugă sursa citată.

"Acord o scutire de la aplicarea sancțiunilor, restricțiilor și taxelor vamale prevăzute în legea Graham", spune textul decretului prezidențial, care invocă "interesul național al

"Legea Graham" - sau a "sancțiunilor infernale" - a fost numită astfel pentru a-l onora pe senatorul republican Lindsey Graham, un apărător convins al Ucrainei și un critic dur al Rusiei și Iranului. Graham a decedat în vara acestui an, în urma unei afecțiuni cardiace.

Legea Graham împotriva Rusiei a funcționat exact o lună

Adoptată pe 16 septembrie, legea în cauză a fost prima acțiune majoră a legislativului de la Washington împotriva Moscovei de la revenirea la putere a lui Donald Trump. Actul a fost conceput astfel încât președintele SUA să dispună de o mare libertate în aplicarea ei.

Prevederile sale au vizat în special sectorul energiei rusești, flota fantomă rusă și pe însuși președintele Vladimir Putin, precum și pe alți responsabili ruși de rang înalt.

Legea i-a conferit lui Trump puterea de a impune taxe vamale care pot ajunge la 100% în cazul principalelor cinci țări importatoare de gaz și petrol rusesc, între care China și India.

Aceste prevederi au fost salutate la momentul respectiv de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a numit textul "un instrument extrem de puternic, capabil să pună capăt acestui război terorist și să împingă Rusia să facă pace".

Însă relațiile deja dificile între președinții american și ucrainean au intrat într-o nouă criză după anunțul lui Donald Trump privind un acord cu Vladimir Putin.

Acordul presupune ca SUA să importe mari cantități de motorină din Rusia, ceea ce implică ridicarea sancțiunilor asupra sectorului petrolier rusesc.