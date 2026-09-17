Congresul SUA a adoptat pachetul de „sancțiuni infernale” împotriva Rusiei: taxe de până la 100% țărilor care importă petrol rusesc

Proiectul prevede inclusiv sancțiuni asupra „flotei fantomă” a Rusiei. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Camera Reprezentanților a SUA a aprobat noi sancţiuni împotriva Rusiei şi a aliaţilor săi pentru rolul lor în războiul împotriva Ucrainei, un text deja adoptat de Senat şi susţinut de preşedintele SUA, Donald Trump, notează AFP, preluată de Agerpres Proiectul trebuie adoptat de președintele SUA, Donald Trump. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru Wall Street Journal că Trump intenționează să semneze noul pachet de sancțiuni, informează The Moscow Times.

Acest proiect de lege, care prevede pentru prima dată acţiuni ale părţii americane împotriva flotei fantomă a Rusiei, a fost adoptat cu 262 de voturi pentru şi 159 împotrivă şi constituie prima acţiune majoră a Congresului SUA împotriva Moscovei de la revenirea la putere a preşedintelui republican.

Proiectul, care vizează, de asemenea, sectoarele ruseşti ale energiei şi apărării, a fost deja adoptat în Senat, cu 86 de voturi la 11 și urmează a fi aprobat de președintele Donald Trump.

Proiectul de lege privind „sancțiunile infernale”, așa cum a fost de fostul senator Lindsey Graham, unul dintre autorii inițiativei, îi oferă președintelui SUA dreptul de a impune taxe vamale de până la 100% principalelor cinci țări importatoare de petrol și gaze naturale rusești, inclusiv China și India, precum și țărilor care ajută Rusia să ocolească sancțiunile.

În plus, se poate impune o taxă de 500% asupra exporturilor rusești către Statele Unite. Documentul prevede, de asemenea, sancțiuni personale împotriva lui Vladimir Putin, anturajul său, oficiali militari și politici de rang înalt, oameni de afaceri importanți și rudele acestora, bănci și mari companii energetice rusești, precum și asupra „flotei din umbră” a Rusiei.

În același timp, președintele SUA va putea suspenda toate aceste restricții, din motive de securitate națională. La cererea lui Trump, a fost adăugată și o prevedere în textul documentului pentru a prelungi sancțiunile împotriva Iranului până în 2031.