China ar putea obține tehnologia F-35 prin Arabia Saudită, avertizează Pentagonul

Analiștii din domeniul informațiilor au ridicat problema că China ar putea obține tehnologia avionului F-35 fie prin spionaj pe teritoriul saudit, fie prin parteneriatul militar și de securitate pe care îl are cu regatul. sursa foto: Getty

Ofițeri din serviciile americane de informații și-au exprimat, în rapoarte interne, îngrijorarea față de un posibil spionaj chinez legat de o vânzare aflată în derulare – zeci de avioane de vânătoare avansate F-35 către Arabia Saudită, în valoare de 24 de miliarde de dolari, potrivit unor oficiali americani, scrie The New York Times.

Analiștii din domeniul informațiilor au ridicat problema că China ar putea obține tehnologia avionului F-35 fie prin spionaj pe teritoriul saudit, fie prin parteneriatul militar și de securitate pe care îl are cu regatul, spun oficialii americani.

Un raport detaliat, emis de Agenția de Informații a Apărării (DIA) a Pentagonului în urmă cu câteva luni, discută accesul militar chinez la bazele saudite și utilizarea de către Arabia Saudită a tehnologiei chineze în infrastructura sa de telecomunicații, a precizat un oficial.

Documentul pune totodată sub semnul întrebării capacitatea americanilor și a saudiților de a menține în siguranță locațiile care ar găzdui tehnologia F-35, a adăugat oficialul.

Raportul a circulat între mai multe agenții guvernamentale și birouri din Congres, la fel ca evaluările altor structuri de informații. DIA a emis un raport cu caracter mai general în toamna anului 2025, privind riscuri similare, în perioada în care administrația discuta despre posibilitatea acestor vânzări, așa cum a relatat The New York Times la acel moment.

Președintele Trump a anunțat apoi vânzarea cu o zi înainte de a-l primi la Casa Albă, în noiembrie, pe prințul moștenitor Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite.

Vânzarea se află acum într-o etapă mai avansată, iar noul raport DIA ridică îngrijorări mai serioase, inclusiv de natură tehnică. În luna iunie, Departamentul de Stat a trimis pachetul propus – 48 de avioane și un motor de rezervă – către două comisii din Congres, pentru o aprobare informală. Unii parlamentari și consilieri fac presiuni asupra administrației în privința îngrijorărilor semnalate de serviciile de informații.

Oficialii americani au vorbit despre aceste îngrijorări sub protecția anonimatului, din cauza sensibilității subiectelor legate de spionaj și de chestiuni militare.

Departamentul de Stat, Pentagonul și Ambasada Arabiei Saudite la Washington au refuzat să comenteze. Casa Albă și Ambasada Chinei nu au răspuns solicitărilor de a comenta.

Serviciile americane de informații au ridicat îngrijorări similare pe plan intern și în primul mandat al lui Trump, după ce acesta a acceptat, în 2020, să vândă avioane F-35 Emiratelor Arabe Unite, în cadrul unui acord prin care Emiratele urmau să își normalizeze relațiile cu Israelul.

Producția avioanelor, fabricate de Lockheed Martin, durează ani de zile, iar administrația Biden a decis să reanalizeze vânzarea cu mult înainte de fabricație și livrare. Serviciile de informații au ridicat aceleași probleme și atunci, întrucât Emiratele își consolidau legăturile militare, de informații și tehnologice cu China. Oficialii americani au oprit ulterior procesul de vânzare.

Prințul Mohammed încearcă de mult timp să își întărească armata. El a declanșat un dezastruos război de șapte ani împotriva rebelilor houthi din Yemen, în care forțele conduse de saudiți au ucis civili cu bombe americane. Armata saudită nu a reușit să respingă atacurile Iranului în actualul război purtat de SUA și Israel împotriva Teheranului, iar saudiții și houthii, sprijiniți de Iran, au reînceput luptele.

Prințul Mohammed a urmărit multă vreme să cumpere avioane F-35 din Statele Unite, iar Trump a acceptat în cele din urmă în noiembrie anul trecut. Arabia Saudită și Statele Unite au în spate decenii de cooperare militară, iar regatul este de departe cel mai mare cumpărător de armament și echipament militar american.

Însă Arabia Saudită cumpără rachete balistice din China, iar armata chineză îi ajută pe saudiți să învețe să construiască rachete balistice, să înființeze unități de producție și să își îmbunătățească operațiunile cu rachete.

Parlamentari democrați i-au trimis președintelui Joseph R. Biden Jr. o scrisoare în iunie 2022, în care își expuneau îngrijorările legate de acest program.

Recentul raport de informații al Pentagonului precizează că numai ofițerii și contractorii saudiți și americani ar trebui să aibă acces la locațiile unde s-ar afla tehnologia F-35, a declarat un oficial american. Oficialii Pentagonului sunt deosebit de preocupați de protejarea tehnologiei avansate de radar și supraveghere a avionului F-35.

În raport, analiștii se întreabă dacă Arabia Saudită ar fi de acord, la nivel mai larg, să limiteze contactele cu personalul militar și de informații chinez și cu entitățile asociate.

Documentul ridică și întrebarea dacă oficialii saudiți ar accepta să înlăture echipamentele de la Huawei și ZTE, două companii chineze proeminente de tehnologie, din infrastructura de telecomunicații și rutere și din instalațiile militare.

Și unii oficiali israelieni au rezerve față de acest acord, la fel ca atunci când Trump a propus astfel de vânzări către Emirate. Israelul este singura țară din Orientul Mijlociu care deține avioane F-35, folosite în ultimii ani în atacuri aeriene împotriva Iranului. De la Războiul Arabo-Israelian din 1973, factorii de decizie americani au încercat să se asigure că Israelul își menține „avantajul militar calitativ” în regiune, așa cum prevede legislația adoptată de Congres.

Administrațiile anterioare derulau un proces strict clasificat, care dura luni de zile, pentru a analiza dacă vânzările de armament propuse către națiunile arabe din regiune ar încălca această cerință.

Separat, cea de-a doua administrație Trump a continuat să aprobe vânzări masive de armament către Israel, în pofida apelurilor venite din întreg spectrul politic american de a înceta sau reduce drastic sprijinul militar.

În mai multe cazuri, secretarul de stat Marco Rubio a ocolit procedura de aprobare a Congresului pentru a grăbi livrările de arme către Israel, invocând o situație de urgență în regiune. Dacă liderii din Congres nu vor aproba vânzarea de avioane F-35 către Arabia Saudită, el ar putea decide să procedeze la fel și în acest caz.

Trump a acceptat totodată să ajute Arabia Saudită să își dezvolte un program nuclear civil – un proiect care ridică propriile îngrijorări de securitate, întrucât prințul Mohammed a promis că va construi arme nucleare dacă Iranul o va face.