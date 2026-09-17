Trump spune că aderarea Canadei la UE ar fi "act ostil" și amenință cu "taxe vamale foarte mari": "Sau voi opri orice comerţ cu Europa"

Trump spune că aderarea Canadei la UE ar fi un "act ostil". FOTO Hepta

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri că va întrerupe schimburile comerciale cu Uniunea Europeană, ca reacţie la proiectul acesteia de a face din Canada primul stat membru asociat al UE. "Mi se pare ridicol", le-a declarat liderul de la Casa Albă jurnaliştilor când a fost întrebat despre propunerea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"Dacă fac asta, dacă voi considera că este un act ostil, voi impune taxe vamale foarte mari sau voi opri orice comerţ cu Europa", a mai spus Trump.

"Dacă este vorba despre intenții bune, este în regulă. Dacă sunt intenții rele, vom impune tarife foarte mari Europei, ceea ce este o posibilitate", le-a declarat Trump jurnaliștilor.

Canada se află în prezent într-un război comercial cu SUA, principalul său partener comercial, ceea ce sporește presiunea asupra autorităților de la Ottawa pentru apropierea de Uniunea Europeană.

Trump a susținut în repetate rânduri și ideea ca Canada să devină al 51-lea stat american, propunere respinsă ferm de premierul canadian Mark Carney.

Carney a fost invitat la discursul privind starea Uniunii susținut de Ursula von der Leyen la Strasbourg, în Franța. Cu această ocazie, președinta Comisiei Europene a declarat că "în această lume nouă trebuie să ne regândim urgent parteneriatele și să construim coaliții globale pentru reziliența și democrațiile noastre”. "Pe scurt, vrem să aducem relația cu Canada la cel mai înalt nivel posibil", a spus von der Leyen.

La rândul său, Carney urmărește dezvoltarea unei relații mult mai strânse cu UE. Duminică, el a declarat că țara sa urmărește o "alianță unică cu Uniunea Europeană". Premierul canadian a atras atenția la începutul acestui an, la Davos, în Elveția, asupra necesității ca "puterile mijlocii” să acționeze împreună într-o perioadă în care ordinea mondială trece printr-o ruptură.

În acest context, von der Leyen a subliniat miercuri că decizia de a consolida cooperarea cu Canada "nu este un parteneriat împotriva altcuiva, ci pentru forța noastră comună". În același timp, UE s-a aflat în ultimul an printre partenerii comerciali vizați de tarifele impuse de Trump.

Nu este deocamdată clar ce ar presupune concret statutul de "membru asociat" și nici dacă toate cele 27 de state membre ale UE susțin această idee. Iată ce se știe până acum.

De ce Canada nu poate deveni membru cu drepturi depline al UE

Canada, stat membru al Commonwealth-ului britanic, are legături culturale și istorice profunde cu Europa și prezintă similitudini cu modelele europene în ceea ce privește democrația parlamentară, sistemul universal de sănătate și protecția socială, printre altele.

Canada are chiar o mică frontieră terestră cu Europa, prin intermediul Danemarcei, pe insula Hans, o mică suprafață de uscat situată în largul Groenlandei de nord-vest. Teritoriul francez Saint-Pierre-et-Miquelon se află, de asemenea, la aproximativ 20 de kilometri de coasta provinciei Newfoundland.

Totuși, chiar dacă Canada ar îndeplini probabil criteriile politice, economice și juridice pentru aderarea la UE, există un obstacol evident: țara nu este situată geografic în Europa. Pentru a adera la UE, un stat trebuie să parcurgă un proces strict și complex, iar candidatura sa trebuie aprobată în unanimitate de toate cele 27 de state membre.

În prezent, există mai multe țări care așteaptă să adere la Uniune, iar nouă dintre ele au statut oficial de țări candidate.

Alte state europene, precum Norvegia și Elveția, nu sunt membre ale UE, dar au relații strânse cu blocul comunitar în domenii precum comerțul și libera circulație.

"Membriatul asociat nu există", a declarat Tinatin Akhvlediani, șefa departamentului pentru extinderea UE din cadrul Center for European Policy Studies, un think tank cu sediul la Bruxelles. Țări precum Ucraina, Republica Moldova și Georgia au încheiat "acorduri de asociere" cu UE, însă acestea presupun alinierea la legislația Uniunii, lucru pe care Canada este puțin probabil să și-l dorească, a explicat ea.

Cum ar arăta o "alianță unică"?

Potrivit unui articol publicat în weekend de The Wall Street Journal, oficialii europeni și canadieni au discutat mai multe posibilități: reducerea barierelor comerciale, instalarea unor cabluri submarine care să lege Europa de Canada, redirecționarea unor conducte pentru a permite Europei acces la gazul canadian, dezvoltarea unor noi infrastructuri pentru inteligență artificială și tehnologie și chiar acordarea dreptului canadienilor de a locui și munci în Europa fără viză.

În aceste condiții, Canada ar avea o relație cu UE fără precedent pentru o țară din afara Europei. Ambasadorul UE în Canada a declarat săptămâna trecută pentru Canadian Press că parteneriatul ar fi diferit de orice relație existentă în prezent, fără să ofere însă detalii concrete.

În discursul său, von der Leyen a evidențiat planurile de cooperare în domenii precum producția inteligentă, tehnologia, apărarea, securitatea cibernetică și inteligența artificială. Canada și Uniunea Europeană ar urma, de asemenea, să coopereze în domeniul energiei, al mineralelor critice și al bateriilor.

UE și Canada au deja relații comerciale importante, care s-au dezvoltat constant după intrarea în vigoare, în 2017, a unei mari părți din Acordul Economic și Comercial Cuprinzător UE-Canada, cunoscut sub denumirea CETA. Acordul trebuie însă încă ratificat de 10 state membre ale UE, printre care Franța, Italia și Polonia.

Schimburile comerciale bilaterale de bunuri și servicii au ajuns anul trecut la 130,8 miliarde de euro (151 de miliarde de dolari), în creștere cu peste 80% față de acum un deceniu, potrivit Comisiei Europene. Printre principalele exporturi ale UE către Canada se numără automobilele, utilajele și produsele farmaceutice. Canada exportă în Europa, printre altele, țiței, îngrășăminte, minerale critice și metale de bază.

Ce au spus liderii europeni?

Mark Carney, fost guvernator al Băncii Angliei, are legături puternice cu Europa datorită carierei sale în sectorul financiar și și-a consolidat relațiile cu liderii europeni după ce a devenit premier al Canadei, în martie 2025.

În timpul primei sale vizite oficiale în străinătate în calitate de premier, la Paris, anul trecut, Carney a descris Canada drept "cea mai europeană dintre țările non-europene".

De atunci, mai mulți lideri din Uniunea Europeană au sugerat posibilitatea unei apropieri și mai mari a Canadei de blocul comunitar. Printre aceștia se numără președintele Finlandei, Alexander Stubb, care a descris la un moment dat posibilitatea drept "o căsătorie făcută în rai".

Stubb și Carney ar schimba mesaje aproape zilnic și sunt cunoscuți pentru faptul că își găsesc timp pentru o alergare sau un meci de hochei între întâlnirile oficiale. "Nu ar fi minunat dacă Canada ar deveni al 28-lea stat al Uniunii Europene, în loc să fie al 51-lea stat al Statelor Unite?", ar fi întrebat Stubb, potrivit Wall Street Journal.

În martie, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a evocat și el posibilitatea ca Ottawa să se alăture UE. "Poate că, la un moment dat, Canada" va adera, a declarat el în cadrul unei conferințe, potrivit Canadian Press.

Asta nu înseamnă însă că toți liderii UE ar susține o eventuală candidatură a Canadei. O astfel de decizie ar necesita unanimitate, o condiție pe care statele membre ale blocului au întâmpinat adesea dificultăți în a o îndeplini.

Guvernul german a pus deja sub semnul întrebării dacă termenul "membru asociat" este potrivit, deși un purtător de cuvânt a declarat că Berlinul este deschis discuțiilor privind noi forme de parteneriat cu Canada, potrivit Reuters.

Carney a primit o ovație în picioare din partea eurodeputaților atunci când a participat la discursul lui von der Leyen și urmează să se adreseze joi Parlamentului European.

Cum este primită ideea în Canada?

Canadienii susțin în mare parte consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană, însă opiniile sunt împărțite în privința unei eventuale aderări depline, potrivit unor date recente.

Un sondaj realizat la începutul acestei luni de compania canadiană Abacus Data arată că aproximativ 80% dintre canadieni consideră că țara ar trebui să aprofundeze cooperarea cu UE în domeniul politicii externe, al apărării și al priorităților economice. Procentul este cu șase puncte mai mare decât cel înregistrat atunci când aceeași întrebare a fost adresată în februarie.

De asemenea, 56% dintre participanții la sondaj au declarat că Canada are mai multe lucruri în comun cu țările UE decât cu Statele Unite. Aproape jumătate dintre cei chestionați, respectiv 49%, au spus că ar susține aderarea Canadei la UE, sprijinul fiind mai ridicat în rândul alegătorilor centriști și de stânga.

Există însă și canadieni sceptici față de apropierea de UE, care se tem că aceasta ar putea izola și mai mult Canada de vecinul său sudic și de principalul său partener comercial, Statele Unite. Alții sunt îngrijorați de o posibilă pierdere a suveranității.

Pierre Poilievre, liderul Partidului Conservator din opoziție, a calificat eforturile lui Carney de aprofundare a relațiilor cu UE drept "rupte de realitate". "Nu vom fi NICIODATĂ al 51-lea stat american. Și nu vom fi NICIODATĂ al 28-lea stat al UE", a scris el în această săptămână într-o postare pe X.