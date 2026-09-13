Mark Carney ar vrea alăturarea Canadei la UE ca „membru asociat”. Ideea ar putea fi discutată cu Emmanuel Macron la sfârșitul lunii

Prim-ministrul canadian, Mark Carney, vrea legături mai strânse cu Uniunea Europeană şi explorează posibilitatea ca ţara să devină „membru asociat” al blocului, a relatat, duminică, The Wall Street Journal, citat de Reuters și Agerpres.

UE, care în trecut nu a fost flexibilă în privinţa regulilor de aderare, este deschisă ideii de a acorda Canadei un statut încă necreat de membru asociat, a informat publicația citată, preluând declarații ale unor oficiali anonim atât din UE, cât şi din Canada.

Ambasada Canadei la Uniunea Europeană şi reprezentanța purtătorilor de cuvânt ai Comisiei Europene nu au răspuns la solicitările separate pentru comentarii.

Războiul comercial în creştere dintre Canada şi Statele Unite a determinat guvernul canadian să îşi grăbească demersurile de orientare către alţi parteneri comerciali.

Ruptură de Trump, apropiere de Europa

Relaţiile Canadei cu SUA s-au deteriorat puternic de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă la începutul anului 2025, mai ales din cauza comportamentului agresiv și haotic al lui Trump, care amenință constant vecinul de la nord cu anexarea și cu războiul comercial. Disputa comercială a dus la tarife asupra a zeci de miliarde de dolari în comerţul transfrontalier.

Canada şi UE discută modalităţi de a permite bunurilor, serviciilor şi lucrătorilor din Canada implicaţi în lanţuri de aprovizionare strategice, precum energia, AI, apărarea şi mineralele critice să se deplaseze liber, mutând astfel graniţa UE.

Canada şi UE discută, de asemenea, despre instalarea de cabluri subacvatice, construirea împreună de centre de date, stocare în cloud şi noi reţele de sateliţi şi infrastructură pentru a transporta energia canadiană către UE.

Premierul Carney a discutat în mod regulat cu mai mulţi lideri ai UE, în special cu preşedintele francez, Emmanuel Macron, despre posibilitatea ca, pe viitor, canadienii să poată locui şi să lucreze fără viză în UE.

Cei doi lideri urmează să se întâlnească spre sfârșitul lunii septembrie. Reprezentanța de presă a preşedintelui Macron nu a răspuns la cererea de comentarii a Reuters.

Proiectul de a conecta Canada şi UE nu este o chestiune uşor de realizat, după cum a demonstrat opoziţia puternică faţă de un acord comercial mai modest. La mai bine de un deceniu după ce acordul a fost încheiat şi la nouă ani de când a intrat provizoriu în vigoare, mai multe ţări din UE nu l-au ratificat încă.