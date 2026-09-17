„Aurul dacilor. Reîntregirea Tezaurului Istoric”: Coiful de la Coțofenești și brățările dacice ajung pe timbre. FOTO Facebook MNIR

Muzeul Naţional de Istorie a României găzduieşte joi, începând cu ora 14:00, lansarea emisiunii de mărci poştale "Aurul dacilor. Reîntregirea Tezaurului Istoric", eveniment organizat în parteneriat cu Romfilatelia şi Compania Naţională Poşta Română.



Potrivit unui comunicat al MNIR, în cadrul emisiunii sunt ilustrate coiful de la Coţofeneşti şi două brăţări dacice, artefacte de o valoare istorică excepţională care au fost furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, Olanda, recuperate de autorităţile olandeze şi redate patrimoniului ţării noastre în 2026.



Desenele de pe marca poştală şi de pe plicul "prima zi" sunt realizate de renumitul artist român Mircea Cantor şi redau imaginile brăţărilor dacice si un detaliu de pe coiful de la Coţofenesti. Aceste desene se regăsesc şi în grafica piesei speciale din mapa filatelică, unde culoarea galben, îmbinată cu funia, sugerează o aluzie la aurul coifului şi al brăţărilor - şi unde, pe alocuri se poate identifica, printre module, textul: "Istoria este funie".



Coliţa emisiunii redă în timbrul său imaginile reale ale celor trei piese excepţionale din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României.



"Mircea Cantor, artistul care a realizat grafica emisiunii de mărci poştale, va fi prezent la eveniment şi va oferi autografe participanţilor, care vor primi cărţi poştale, pe care le vor putea completa şi trimite gratuit, pe loc, prin Poşta Română, oriunde în ţară. O ocazie frumoasă de a transforma vizita la muzeu într-un mesaj care pleacă mai departe către cineva drag", mai transmite instituţia muzeală.