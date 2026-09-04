Cum a ajuns Dostoievski viral pe Tiktok. O poveste din 1848 stârnește interesul Generației Z

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Marcelo Nogueira, un influencer brazilian de 27 de ani, specializat în cărți, nu este un cunoscător al operelor clasice, însă a fost cucerit de "Nopți albe", a scriitorului rus Fiodor Dostoievski, o poveste din secolul al XIX-lea despre dragoste și singurătate, relatează The Straits Times. Renumita nuvelă a stârnit interesul tinerilor din Generaţia Z, iar povestea lui Dostoievski, publicată în 1848, a devenit astfel virală pe TikTok, scrie Agence France-Presse (AFP). "Cartea te dă pe spate: este viața reală, scrisă într-un stil poetic", a transmis o tânără pe social media.

Povestea lui Dostoievski despre un visător care, în timp ce se plimbă pe străzile din Sankt Petersburg, întâlnește o tânără de care se îndrăgostește nebunește a devenit bestseller în Brazilia, la aproape 180 de ani de la publicarea sa. "Nopţi albe", scrisă de renumitul scriitor rus, este onsiderată o capodoperă despre fragilitatea sufletului şi nevoia de a fi văzut şi iubit, măcar pentru o clipă.

Editura braziliană Editura 34 a declarat pentru AFP că, în 2025, vânzările sale pentru nuvelă, una dintre primele opere ale lui Dostoievski, au crescut cu 463% față de anul precedent. În plus, tendința indică un nou record în acest an, potrivit datelor comunicate de editor.

În Marea Britanie și în Spania, de asemenea, nuvela "Nopți albe" a lui Fiodor Dostoievski se vinde foarte repede, ajungând printre cele mai bine vândute cărți.

De ce se identifică tinerii din Genereția Z cu personajul lui Dostoievski din nuvela "Nopți albe"

Influencerul literar Marcelo Nogueira, care are 13.000 de urmăritori pe TikTok, a explicat că cititorii din Generația Z s-au regăsit în "figura visătorului solitar, așa cum se simt mulți tineri în prezent".

În cartea "Nopţi albe", una dintre primele sale, Feodor Dostoievski descrie patru nopți și o dimineață: un interval scurt de timp în care protagonistul încetează, pentru prima dată, să mai trăiască în lumea sa interioară pentru a se confrunta cu realitatea. Acesta va fi preludiul unei povești de dragoste la fel de pasionale pe cât de efemere.

"Doamne! Un minut întreg de fericire! Nu e oare suficient pentru o viață întreagă?", se întreabă acest visător anonim.

Ultima frază a cărții este una dintre cele mai citate pe rețelele de socializare, conform France Presse – "O clipă de fericire este prea puțin pentru viața unui om?".

"Nopți albe", de Dostoievski, descrisă pe TikTok drept "Cartea te dă pe spate"

Zeci de mii de comentarii pe BookTok, o comunitate populară dedicată cărților de pe TikTok, arată cum scriitorul rus Feodor Dostoievski reușește, la aproape 180 de ani distanță, să atingă inimile cititorilor în mai puțin de o sută de pagini.

"Cartea te dă pe spate: este viața reală, scrisă într-un stil poetic", a scris o tânără, iar un alt internaut a mărturisit: "Este preferata mea (chiar dacă mă îngrijorează puțin faptul că mă regăsesc atât de mult în personaj)".

Paloma Lima, o influenceriță de 29 de ani, pasionată de literatura rusă, a povestit că publicul tânăr de pe TikTok a ajuns pe canalul ei de YouTube după ce a citit "Nopți albe". "Este logic", deoarece este o carte "scurtă și intensă".

Succesul nuvelei lui Dostoievski pe TikTok, întâmpinat cu surprindere și mândrie în Rusia

În Federaţia Rusă, fenomenul a stârnit surprindere și mândrie.

"M-a uimit", a declarat pentru AFP Ekaterina Kvitko, o scriitoare de 28 de ani, la Târgul de carte din Moscova.

În rândul tinerilor ruși, această carte nu stârnește un astfel de "entuziasm", a constatat ea. Este "povestea unui personaj singur, care caută o formă de iubire, un sprijin pe care să se bazeze. Este posibil ca adolescenții din Occident să se simtă așa astăzi".

Succesul nuvelei "Nopți albe", considerată o bijuterie a literaturii ruse, a deschis, de asemenea, calea către marile opere clasice ale lui Dostoievski, mult mai voluminoase și complexe, precum "Crimă și pedeapsă", "Idiotul", "Fraţii Karamazov" sau "Demonii".

Este un fenomen "neașteptat", a subliniat Danilo Hora, de la Editora 34, care a menționat o creștere de 53% a vânzărilor acestei cărți pentru în primele șapte luni ale anului.

Într-o epocă în care ne inundă videoclipuri scurte și postări de tot felul, rețelele de socializare pot, de asemenea, să ne readucă către cărți.

"A fi cititor este o idee foarte frumoasă, se poate chiar transforma într-un argument de vânzare. Există o estetică asociată care se răspândește" pe TikTok, a menţionat influencerul literar Marcelo Nogueira.