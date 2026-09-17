Alegerile parlamentare în Rusia încep vineri. Tot ce trebuie să știi despre scrutinul controlat de Vladimir Putin

Alegerile parlamentare în Rusia încep vineri. Tot ce trebuie să știi despre scrutinul controlat de Vladimir Putin. FOTO: Getty Images

Rusia organizează alegeri parlamentare în perioada 18 - 20 septembrie, primele de acest fel de la lansarea invaziei la scară largă în Ucraina, în februarie 2022. Sistemul politic este strict controlat, iar partidul Rusia Unită, susținut de președintele Vladimir Putin, este așteptat să își păstreze dominația asupra celor 450 de mandate din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului, scrie Reuters.

Cine este ales?

Alegătorii vor desemna toți cei 450 de membri ai Dumei de Stat, pentru mandate de cinci ani. Jumătate dintre locuri sunt repartizate prin vot pe liste de partid, la nivel național. Celelalte 225 de mandate sunt atribuite prin vot în circumscripții uninominale.

Un sondaj realizat la sfârșitul lunii august de institutul de stat VTsIOM arăta că Rusia Unită se află la o distanță considerabilă de celelalte partide, cu 37% din intențiile de vot ale respondenților. Pe locul următor se afla Partidul Comunist, cu 11,6%.

Atenția se va concentra asupra dimensiunii victoriei Rusiei Unite. Partidul deține în prezent 310 mandate în Duma de Stat și trebuie să obțină cel puțin 300 pentru a-și păstra majoritatea de două treimi și capacitatea de a adopta modificări constituționale fără sprijinul altor partide.

Opoziție reală limitată

Celelalte patru partide care sunt așteptate să intre din nou în Duma, inclusiv Partidul Comunist și Partidul Liberal-Democrat al Rusiei, ultranaționalist, susțin în linii mari războiul și tind să voteze alături de Rusia Unită în chestiunile importante.

Curtea Supremă a interzis partidului liberal Iabloko să participe la scrutinul pe liste de partid, eliminând astfel din competiția națională singurul partid politic înregistrat care se opune războiului Rusiei în Ucraina. Unii candidați ai Iabloko candidează în continuare în circumscripții uninominale, deoarece decizia nu se aplică acestor alegeri, însă este puțin probabil ca aceștia să obțină mandate.

Mai mulți alți politicieni ai opoziției au fost împiedicați să participe la alegeri după ce au fost desemnați drept "agenți străini".

Ce spun observatorii?

Singura organizație independentă de monitorizare electorală cu acoperire națională, Golos, care a criticat dur modul în care s-au desfășurat alegerile anterioare, și-a încetat activitatea în 2025, după ani de presiuni din partea autorităților.

Moscova nu a invitat observatori internaționali din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) pentru monitorizarea scrutinului. OSCE a declarat că această decizie reflectă un tipar de ignorare de către guvernul rus a transparenței, responsabilității democratice și statului de drept.

Potrivit OSCE, sistemul politic al Rusiei a devenit mai restrictiv de la ultimele alegeri parlamentare, desfășurate în 2021. Printre măsurile adoptate se numără excluderea candidaților desemnați drept "agenți străini", restricții suplimentare privind finanțarea campaniilor și alte măsuri.

Autoritățile ruse au respins criticile referitoare la procesul electoral și susțin că votul se desfășoară în conformitate cu legea. Moscova a mai afirmat că adversarii occidentali ai Rusiei încearcă să submineze și să perturbe alegerile.

Votul în teritoriile ucrainene controlate de Rusia

Alegerile se desfășoară și în Crimeea, anexată de Rusia de la Ucraina în 2014, precum și în zonele controlate de Rusia din regiunile ucrainene Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson.

În unele zone, votarea a început mai devreme din motive de securitate, potrivit autorităților.