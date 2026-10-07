Diana Șoșoacă și-a generat o fotografie cu AI în care arată ca o rusoaică, pentru a-i ura în limba rusă „la mulți ani” lui Putin

3 minute de citit Publicat la 16:36 07 Oct 2026 Modificat la 16:36 07 Oct 2026

sursa foto: Diana Șoșoacă / Facebook

Diana Șoșoacă i-a urat „La mulți ani” lui Vladimir Putin, pe Facebook, în limba rusă. Mesajul e însoțit de o imagine generată cu inteligență artificială, în care europarlamentara apare primind flori de la liderul de la Kremlin.

Postarea a apărut miercuri, pe pagina oficială a liderei S.O.S. România. Textul are un singur rând, scris în chirilică: „С днём рождения, господин президент” – în traducere: „La mulți ani, domnule președinte!”

Imaginea nu surprinde un eveniment real, ci a fost creată cu Inteligența Artificială. A Șoșoacă apare într-o rochie neagră cu broderii aurii și o eșarfă tricoloră. Putin îi întinde un buchet de trandafiri roșii și crini albi. În fundal se văd drapelele României și Rusiei, stema Federației Ruse și gărzi în uniformă de ceremonie.

Postarea are ca fundal sonor „Katiușa”, unul dintre cele mai cunoscute cântece rusești. Nu este o alegere întâmplătoare.

Cântecul a fost compus în 1938, în Uniunea Sovietică și spune povestea unei tinere care așteaptă întoarcerea iubitului ei, un soldat plecat să apere granița.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, „Katiușa” a devenit un imn neoficial al soldaților sovietici, fiind cântat pe front și simboliza loialitatea față de patrie.

Totodată, numele cântecului a ajuns să denumească și o armă: soldații sovietici au poreclit „Katiușa” lansatoarele de rachete folosite împotriva armatei germane.

În zilele noastre, cântecul este nelipsit de la paradele de Ziua Victoriei și de la evenimentele patriotice organizate de Kremlin. Mai mult, este folosit frecvent în propaganda care leagă războiul din Ucraina de victoria sovietică din 1945.

Versiunea aleasă de Șoșoacă este interpretată de Ansamblul „A.V. Aleksandrov”, corul oficial al armatei ruse.

Primul oficial la felicitări: Kim Jong Un

Vladimir Putin a împlinit miercuri 74 de ani. Primul șef de stat străin care l-a felicitat a fost dictatorul nord-coreean Kim Jong Un. Acesta i-a urat liderului rus victorie și glorie în ceea ce a numit „războiul sfânt”, cel mai probabil o referire la războiul din Ucraina.

Kim Jong Un l-a numit pe Putin „cel mai drag prieten” și „tovarăș”, potrivit mesajului transmis prin agenția de stat KCNA.

Coreea de Nord este unul dintre principalii susținători militari ai Moscovei. Potrivit serviciilor militare de informații sud-coreene, regimul de la Phenian a furnizat armatei ruse peste 12 milioane de proiectile de artilerie și rachete balistice și a trimis aproximativ 13.000 de militari în regiunea Kursk. Circa 2.300 dintre aceștia au murit.

Kievul, bombardat de ziua lui Putin

Ziua de naștere a liderului rus a început cu un atac asupra capitalei Ucrainei. Cel puțin doi oameni au murit în urma atacului masiv cu rachete și drone lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de 7 octombrie.

De la Sankt Petersburg la gala RT

Felicitarea nu este un gest izolat. Șoșoacă a construit, în ultimii ani, o relație publică tot mai apropiată de Kremlin.

În iunie 2026, ea a anunțat că participă la Forumul Economic organizat de Putin la Sankt Petersburg, desfășurat între 3 și 6 iunie. Acolo a luat cuvântul în fața liderului rus.

„Nu vă pot transmite salutările călduroase ale președintelui pentru că noi nu avem un președinte”, i-a spus Șoșoacă lui Putin.

„Vă admirăm pentru forța voastră și admirăm întregul popor rus”, a mai declarat europarlamentara.

Putin i-a răspuns cerându-i să transmită urările sale de bine ortodocșilor din România.

Cu câteva luni înainte, în octombrie 2025, Șoșoacă participase la Moscova la gala care a marcat 20 de ani de existență a canalului RT, eveniment la care a fost prezent și Putin. Într-un interviu acordat RT, ea a descris posturi precum Russia Today drept simboluri ale curajului și libertății de exprimare.

După aceeași vizită, a scris pe Facebook că îi va „rupe picioarele” lui Volodimir Zelenski dacă acesta va încerca să vorbească în Parlamentul României.

Scrisoarea către Putin și interdicția din Ucraina

În martie 2025, Șoșoacă i-a trimis o scrisoare lui Putin în care se plângea că nu a fost lăsată să candideze la prezidențiale și afirma că vrea să „recupereze” teritorii pe care le consideră românești, aflate în prezent în Ucraina. Ea a cerut ca această revendicare să fie luată în calcul în negocierile de pace privind Ucraina.

Reacția Kievului a venit imediat. Serviciul de Securitate al Ucrainei i-a interzis intrarea în țară pentru trei ani, pe motivul declarațiilor sale repetate anti-ucrainene și pro-ruse.

Cu toate acestea, Șoșoacă respinge eticheta de rusofilă. Întrebată de jurnaliști de partea cui este în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a refuzat să răspundă și a spus doar că este „de partea României”.