Explozii puternice, la Kiev, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete şi drone: Cel puţin 16 oameni răniţi, printre care şi copii

Explozii puternice, la Kiev, după ce ruşii au lansat un atac cu rachete şi drone, noaptea trecută. Sursa foto: Telegram/Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei

Armata Rusiei a lansat un atac cu rachete şi drone asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi, avariind o instituție de învățământ și rănind cel puțin 16 persoane în capitala Ucrainei, au anunțat oficialii, relatează publicaţiile The Kyiv Independent şi Ukrainska Pravda. Explozii puternice au fost auzite în această dimineață la Kiev, în timpul unei alerte de rachete, a relatat un jurnalist AFP aflat în capitala ucraineană, potrivit Agerpres.

Exploziile au zguduit centrul orașului Kiev azi-noapte, în jurul orei 00:30, ora locală, a transmis Toma Istomina, redactor-șef adjunct al publicației Kyiv Independent.

Atacul Rusiei a continuat când rachete balistice au vizat capitala Ucrainei în jurul orei 02:13, ora locală, cu "două explozii puternice în succesiune rapidă, urmate de încă una după aproximativ un minut", a declarat redactorul pe probleme de război, Chris York. Alte opt explozii, "una după alta", au zguduit Kievul în jurul orei 02:21, a adăugat acesta.

O alertă de raid aerian a fost anunţată în mare parte a Ucrainei, inclusiv pentru scurt timp în regiunea Lviv din extremitatea vestică a țării, unde sirenele au sunat între orele 02:12 și 02:26.

Primarul Kievului, Vitalii Kliciko, a declarat că cel puțin 16 persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, iar cel puțin nouă dintre victime au necesitat spitalizare.

Anterior, un incendiu de mici proporții a izbucnit la o instituție de învățământ din Kiev ca urmare a unui atac rusesc, flăcările fiind stinse de echipele de intervenție rapidă, a scris Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS).

"Fațada și ferestrele unei clădiri cu patru etaje aparținând unei instituții de învățământ superior din districtul Holosiivskîi au fost avariate", a raportat DSNS.

Un alt incendiu a izbucnit la o proprietate privată din raionul Brovari, regiunea Kiev, situat chiar la est de capitala Ucrainei. Au fost avariate, de asemenea, o clădire de utilități, echipamente agricole, semiremorci și o mașină, a raportat Administrația Militară a regiunii Kiev.

Locuințe și infrastructură comercială au fost, de asemenea, avariate în raionul Fastivskîi din regiune, a precizat Administrația Militară. Amploarea totală a pagubelor provocate nu a putut fi stabilită imediat.

La Odesa, oraş de pe coastă Mării Negre care este de asemenea vizat în mod regulat, o clădire de locuinţe cu 19 etaje a fost avariată de un "atac nocturn", a indicat administraţia militară locală.

Atacul masiv din Kiev de noaptea trecută vine în contextul în care ruşii au bombardat masiv Ucraina în cursul zilei de ieri. Ruşii au atacat Kievul şi în dimineața zilei de 15 septembrie, ucigând o persoană și rănind cel puțin alte 12, au declarat autoritățile locale.

"(...). În total, pe parcursul zilei precedente, au fost înregistrate 278 de ciocniri de luptă. Ieri, inamicul a efectuat 106 lovituri aeriene și a lansat 356 de bombe aeriene ghidate. În plus, invadatorii au folosit 7.106 drone kamikaze și au efectuat 2.366 de bombardamente asupra localităților și pozițiilor trupelor noastre, 33 dintre acestea fiind realizate cu ajutorul sistemelor de lansare multiplă a rachetelor", a transmis Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei joi, într-o postare pe Facebook.

Rusia lansează în mod regulat atacuri mortale asupra orașelor ucrainene și a infrastructurii civile, pe măsură ce își continuă războiul început în urmă cu mai bine de patru ani. Armata Federaţiei Ruse a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022, din ordinul lui Vladimir Putin.