După 88 de ani de negocieri, Bolivia şi Paraguay au ajuns la un acord asupra frontierei lor

Acordul a survenit la finalul unei reuniuni de trei zile, la La Paz /Sursă foto: Getty Images

Bolivia şi Paraguay au oficializat miercuri, la La Paz, traseul frontierei lor comune după 88 de ani de negocieri, a anunţat Ministerul bolivian de Externe, relatează AFP, citată de Agerpres.

Cele două ţări s-au înfruntat între 1932 şi 1935 pentru regiunea aridă din nordul Gran Chaco, un conflict care a făcut între 80.000 şi 100.000 de morţi şi în urma căruia Bolivia a pierdut o zonă echivalentă cu mai mult de jumătate din teritoriul paraguayan actual.

După "Războiul din Chaco", Paraguay şi Bolivia au semnat în 1938 un tratat de pace care a deschis un lung proces de definire a frontierei lor comune, lungă de aproximativ 755 de kilometri.

„Bolivia şi Paraguay au finalizat traseul complet al limitei lor internaţionale, un proces desfăşurat timp de 88 de ani de către comisiile tehnice ale celor două ţări", a indicat ministerul bolivian într-un comunicat.

Acordul a survenit la finalul unei reuniuni de trei zile, la La Paz, a Comisiei mixte de demarcare a limitelor boliviano-paraguayene, care a comparat informaţiile geografice colectate la frontieră de drone de înaltă precizie cu documentele guvernamentale. Această reuniune a permis delimitarea ultimului tronson de frontieră în suspensie, lung de 3,5 kilometri de-a lungul Rio Negro, râu care îşi are izvorul în Bolivia.

„Finalizarea frontierei consolidează o relaţie bilaterală bazată pe încredere şi cooperare între cele două state şi încheie un ciclu istoric pentru a construi o frontieră sigură şi recunoscută reciproc", s-a felicitat La Paz.

Ministerul de Externe din Paraguay a afirmat, într-un comunicat difuzat înainte de închiderea oficială a negocierilor, că cele două state vor fi singurele din America de Sud "cu frontierele complet delimitate" şi a evidenţiat munca echipelor lor în "teritorii vaste şi dificil accesibile".