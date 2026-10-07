Ghișeul online care îi scapă pe craioveni de drumurile la Primărie. Peste 50.000 de solicitări, procesate digital

Platforma Primăriei Craiova a ajuns la peste 20.000 de utilizatori și peste 50.000 de solicitări. Foto: Getty Images

La Smart Urban Mobility, evenimentul dedicat mobilității urbane din cadrul Salonului Auto București, tehnologia și soluțiile digitale sunt în prim-plan. Evenimentul organizat de Antena 3 CNN aduce la Romexpo demonstrații și prezentări ale unor aplicații și soluții smart city care transformă modul în care ne deplasăm și interacționăm cu orașele.

Pe parcursul celor șase zile dedicate transportului și vehiculelor de astăzi și de mâine, publicul poate descoperi cele mai noi tehnologii și soluții de mobilitate urbană implementate în România.

La Craiova, peste 100 de categorii de documente pot fi transmise online, iar platforma Primăriei a ajuns la peste 20.000 de utilizatori și peste 50.000 de solicitări.

Este vorba despre portalul de servicii electronice al Primăriei Municipiului Craiova, un sistem prin care cetățenii pot depune solicitări și pot primi acte de autoritate exclusiv online.

„Este un instrument prin care cetățenii pot depune solicitări și li se pot elibera acte de autoritate, exclusiv online. Adică întreg circuitul este digitalizat, de la depunere până la eliberarea înscrisului cu semnătură electronică”, a explicat Claudiu Popescu, director de Relații Publice și Management în cadrul Primăriei Craiova.

Digitalizarea serviciilor publice a fost accelerată și de experiența din perioada pandemiei, când accesul fizic al cetățenilor în instituții a fost limitat.

„Dacă ne întoarcem puțin în timp, cred că este un start pe care l-au avut și alte municipii și mă refer aici la pandemie, care ne-a învățat că trebuie să ne descurcăm puțin altfel decât o făceam înainte. Ne-a pus la încercare și mă refer aici, în primul rând, la accesul fizic al persoanelor în cadrul instituțiilor”, a spus Claudiu Popescu.

Primăria Craiova avea și înainte un serviciu de depunere online, însă acesta era mult mai simplu și permitea doar transmiterea solicitării în format electronic, în timp ce documentele trebuiau ridicate fizic de la registratură.

Acum, întregul proces se desfășoară online, iar platforma funcționează ca un adevărat ghișeu virtual.

„Este un ghișeu virtual. Accesul în platformă se face pe baza unor credențiale, a unei parole și a unui utilizator. Trebuie să amintesc aici că sistemul este integrat 100% cu platforma ROeID, platforma de identitate națională”, a explicat reprezentantul Primăriei Craiova.

Craiova s-a numărat printre primele cinci municipii care au integrat un sistem de interacțiune cu cetățenii în platforma ROeID, iar mii de persoane folosesc deja această modalitate de autentificare.

„Am fost printre primele cinci municipii care au înrolat un sistem de interacțiune cu cetățenii în această platformă și, în momentul de față, cred că avem undeva la peste 3.800 de utilizatori înrolați în platformă prin intermediul ROeID. Deci au sărit de acea etapă de autentificare disponibilă în portal, conectându-se cu acest cont”, a adăugat Claudiu Popescu.

Soluțiile de acest tip sunt prezentate la Smart Urban Mobility, unde autoritățile locale și furnizorii de tehnologie arată cum digitalizarea poate simplifica relația dintre cetățeni și administrația publică.