Prima reacţie din Azerbaidjan în scandalul arestării lui August Hanning, fostul șef al BND, acuzat că spiona pentru statul azer

August Hanning a fost șeful serviciului german de informații externe din 1998 până în noiembrie 2005. Foto: Profimedia Images

Azerbaidjanul a negat miercuri informațiile potrivit cărora fostul șef al serviciilor de informații germane, August Hanning, acuzat că a cumpărat documente secrete și le-a folosit într-o analiză pentru un serviciu de spionaj străin, ar fi fost în contact cu un agent din Azerbaidjan, notează Reuters.

Consiliul pentru Media și Radiodifuziune al țării a precizat, într-un comunicat, că acuzațiile privind o legătură a Azerbaidjanului cu acest caz, relatate inițial de publicația Der Spiegel, sunt nefondate.

"Intenția malițioasă a forțelor din spatele acestei operațiuni de dezinformare este de a afecta relațiile dintre Azerbaidjan și Germania”, a declarat consiliul.

Hanning, fostul șef al serviciului de informații externe BND, a fost reținut marți sub suspiciunea de tentativă de trădare și spionaj, în cadrul unuia dintre cele mai mari scandaluri de securitate din Germania de după Războiul Rece.

Procurorii au afirmat că acesta a plătit pentru a obține documente clasificate de la un responsabil administrativ din cadrul BND și le-a folosit pentru a elabora o analiză destinată unui ofițer al unui serviciu de informații străin, neprecizat.

Parchetul Federal al Germaniei a refuzat să comenteze informațiile publicate de revista Spiegel. Hanning nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta situația.

Der Spiegel: August Hanning este acuzat că spiona pentru Azerbaidjan

August Hanning, fostul șef al Serviciului Federal de Informații al Germaniei (BND), reținut pe 6 octombrie sub suspiciunea de spionaj și tentativă de înaltă trădare, ar fi pregătit un raport de analiză pentru un angajat al serviciilor de informații azere, scrie publicația germană Der Spiegel. Avocatul lui Hanning a refuzat să comenteze acuzațiile. Acesta riscă până la zece ani de închisoare.

Potrivit anchetatorilor, pentru redactarea raportului Hanning ar fi folosit documente secrete ale BND, pe care le primea prin intermediul fostului șef al reprezentanței sale, Manfred D.

Acesta a fost reținut în aceeași zi. Anchetatorii cred că, în schimbul unor sume de bani, Manfred D. i-a transmis lui Hanning aproximativ 2.000 de documente, unele dintre ele secrete.