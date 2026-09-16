Donald Tusk a anunțat măsurile luate de Polonia, după atacul cu drone rusești asupra trenului de pasageri de la granița cu Ucraina.

1 minut de citit Publicat la 11:24 16 Sep 2026 Modificat la 11:24 16 Sep 2026

O dronă rusească a lovit duminică locomotiva unui tren de pasageri pe ruta Kiev–Varșovia, la doi kilometri de granița cu Polonia. Foto: Profimedia Images

Polonia va lua măsuri suplimentare pentru a asigura securitatea frontierei sale cu Ucraina, inclusiv o coordonare mai strânsă între armată, poliție, polițiștii de frontieră și funcționarii vamali, a declarat miercuri premierul polonez Donald Tusk, informează Polskie Radio.

Noile măsuri vor viza prevenirea aglomerației și a ambuteiajelor rutiere, în care să fie implicate cisternele de combustibil la punctele de trecere a frontierei, a spus Tusk.

„Rusia atacă economia Ucrainei și escaladează tensiunile cu țările care sprijină Ucraina. Armata poloneză, serviciile de informații și Ministerul de Interne sunt pe deplin pregătite și lucrează pentru a asigura securitatea Poloniei," a spus Tomasz Siemoniak, ministrul responsabil de serviciile de securitate din Polonia

În timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, Polonia a ridicat în aer avioane de luptă și a emis avertizări locuitorilor din regiunile de frontieră.

O dronă rusească a lovit duminică un tren Kiev-Varșovia înainte ca acesta să ajungă la granița poloneză și alta a lovit în apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk-Yahodyn.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că Polonia a detectat duminică dimineață un atac cu aproximativ 12 drone rusești Geran-5 în vestul Ucrainei, dintre care una a lovit o țintă la doar un kilometru de granița poloneză. Potrivit oficialului, avioane F-16, elicoptere și un avion de avertizare timpurie Saab au fost ridicate pentru protejarea spațiului aerian al Poloniei, însă frontiera nu a fost încălcată.

Donald Tusk a spus că informațiile conform cărora un convoi de camioane sau o locomotivă de la trenul de pasageri Kiev-Varșovia ar fi fost atacate nu au fost confirmate de autoritățile poloneze.

„Nu pot spune că sunt neadevărate, dar nu confirmăm astfel de incidente”, a spus Tusk.

Operatorul feroviar de stat polonez PKP Intercity a spus că 206 persoane călătoreau cu trenul din Kiev și că niciunul dintre pasageri nu era cetățean polonez.