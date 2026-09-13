Rusia a atacat cu drone un tren de pasageri, în Ucraina, la doar doi kilometri de granița cu Polonia. Imagini cu momentul

3 minute de citit Publicat la 13:24 13 Sep 2026 Modificat la 13:24 13 Sep 2026

O dronă a lovit la aproximativ un kilometru de granița poloneză, iar alta la aproximativ cinci kilometri distanță. Foto: Captură video/X

O dronă rusească a lovit locomotiva unui tren de pasageri pe ruta Kiev–Varșovia, la doi kilometri de granița cu Polonia, în timpul unui nou atac asupra Ucrainei. O altă dronă a lovit un camion la aproximativ 800 de metri de granița poloneză, au anunțat oficialii, citați de tvpworld.com.

Camionul a fost lovit pe partea ucraineană, în apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk–Iahodîn, „la aproximativ 800 de metri de granița cu Polonia”, a declarat maiorul Dariusz Sienicki, purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră, pentru publicația poloneză Wirtualna Polska.

Sienicki a spus că camionul a fost distrus. Punctul de trecere a frontierei nu a fost lovit.

„În prezent, punctul de trecere a frontierei polono-ucrainene din Dorohusk este operațional, iar traficul dintre cele două țări se desfășoară normal”, a declarat Sienicki.

Nicio persoană nu a fost rănită pe teritoriul Poloniei, a declarat Karolina Gałecka, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne.

Operatorul feroviar de stat ucrainean Ukrzaliznytsia a declarat că locomotiva a fost lovită în regiunea Volînia, la doi kilometri de granița cu Polonia. Nimeni nu a fost rănit.

„Astăzi, în regiunea Volînia, la doi kilometri de granița cu Polonia, inamicul a lovit locomotiva unui tren de pasageri”, a anunțat operatorul pe Telegram.

O echipă feroviară care monitorizează atacurile cu drone a avertizat din timp echipajul trenului cu privire la amenințare, a precizat Ukrzaliznytsia.

„Monitorizăm constant amenințările aeriene, menținem trenurile în circulație și luăm cele mai ample măsuri de siguranță posibile pentru pasageri și angajații feroviari”, a adăugat compania.

Nicio încălcare a spațiului aerian polonez

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că sistemele poloneze au detectat un atac efectuat de aproximativ o duzină de drone rusești Geran-5 propulsate de motoare cu reacție în vestul Ucrainei.

O dronă a lovit la aproximativ un kilometru de granița poloneză, iar alta la aproximativ cinci kilometri distanță, a spus el. Ministrul nu a precizat țintele.

„Spațiul nostru aerian a fost protejat de avioane F-16, elicoptere și o aeronavă Saab de avertizare timpurie și control aerian. Nu a existat nicio încălcare a graniței noastre”, a scris Kosiniak-Kamysz pe X.

Amenințări „reale și apropiate”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbîha, a declarat că atacurile au arătat că „teroarea lui Putin” „bate direct la ușile UE și NATO”.

„Barbarii ruși sunt la porțile voastre, dragi parteneri”, a scris el pe X.

Incidentele au făcut parte dintr-un atac aerian rusesc mai amplu, desfășurat peste noapte asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au emis duminică dimineață alerte în regiunile estice Lublin și Podkarpacie, în timp ce sirenele au sunat în mai multe districte. Avioanele de luptă poloneze au fost, de asemenea, ridicate de la sol ca măsură de precauție.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate ale Poloniei a anunțat că operațiunea s-a încheiat cu puțin înainte de ora 10:00 și că nu a fost înregistrată nicio încălcare a spațiului aerian polonez.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al comandamentului, locotenent-colonelul Jacek Goryszewski, a declarat că amenințarea a fost „reală și apropiată”, unele drone rusești operând sau lovind ținte la distanțe cuprinse între câțiva kilometri și 12 kilometri de granița cu Polonia.

Polonia, un stat-cheie pe flancul estic al NATO și unul dintre cei mai apropiați aliați ai Ucrainei, a rămas în stare de alertă sporită pe tot parcursul invaziei ruse pe scară largă.

În iulie, o rachetă de croazieră rusească Kh-101 a încălcat spațiul aerian polonez în timpul unui atac asupra Ucrainei și s-a prăbușit pe un câmp din estul Poloniei, la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina.

Polonia a dejucat în timpul nopții de joi spre vineri o amenințare la adresa unuia dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Ucraina și se așteaptă ca punctele sale de trecere a frontierei să fie în continuare vizate, în condițiile în care Moscova atacă rutele comerciale în încercarea de a slăbi economic Kievul, a declarat joi premierul Donald Tusk, potrivit Reuters.