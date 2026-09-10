Rușii au crescut masiv numărul atacurilor cu drone cu reacție. Noile Geran ating și 480 km pe oră. Apărarea ucraineană nu mai face față

Apărarea anti-aeriană ucraineană face cu greu față atacurilor rușilor. Foto: Profimedia Images

Rusia a lansat pe tot parcursul lunii august, în fiecare zi, noile sale drone rapide propulsate de motoare cu reacție împotriva Ucrainei, potrivit unei analize BBC a datelor Forțelor Aeriene ucrainene, intensificând utilizarea unei arme pe care apărarea anti-aeriană a Ucrainei întâmpină dificultăți tot mai mari să o contracareze.

A fost pentru prima dată când datele forțelor aeriene ucrainene au consemnat atacuri zilnice ale Rusiei cu noile drone Gheran modernizate. Utilizarea tot mai frecventă a dronelor cu reacție și a altor tipuri de drone l-a determinat pe președintele Volodimir Zelenski să condamne ceea ce a descris drept o „teroare” care se desfășoară pe cerul Kievului.

Reprezentanții armatei ucrainene au declarat recent pentru BBC că numărul atacurilor cu drone cu reacție a crescut de la 350 în iunie la 1.600 în iulie și 2.800 în august. În cinci dintre atacurile nocturne din august, aceste drone au fost mai numeroase decât modelele mai vechi și mai lente.

„Motivul trecerii la drone cu reacție este că acestea sunt mult mai rapide decât generația precedentă, ceea ce face mult mai dificilă interceptarea lor de către Ucraina”, a declarat dr. Marina Miron, expertă în tehnologie militară la King's College London.

Noile muniții pot zbura cu viteze de croazieră de peste 480 de kilometri pe oră, semnificativ mai rapid decât modelele mai vechi și mult peste viteza maximă a dronelor interceptoare folosite de Ucraina. Acestea sunt propulsate de motoare turboreactoare, unele dintre ele provenind din China, potrivit serviciilor de informații militare ucrainene.

Potrivit lui Zelenski, dronele au fost folosite în cadrul unui val de atacuri care, pe 1 septembrie, a ucis cel puțin 12 persoane și a rănit alte 20. Șase dintre victime erau angajați ai căilor ferate, după ce un depou din Kiev a fost lovit.

Dronele cu reacție schimbă din nou războiul din Ucraina

La începutul acestui an, Ucraina înregistra rezultate relativ bune în combaterea dronelor rusești și intercepta 94% dintre dronele cu rază lungă de acțiune, potrivit lui Zelenski. Viteza noilor modele a declanșat, însă, o nouă etapă a cursei înarmărilor dintre Ucraina și Rusia. Pe 10 august, adjunctul șefului serviciilor de informații militare ucrainene, Vadim Skibițki, a declarat că forțele sale au nevoie de noi rachete interceptoare „capabile să țină pasul cu viteza dronelor cu reacție”.

Patru companii ucrainene au început, potrivit relatărilor, să testeze rachete capabile să doboare noile modele Gheran, au declarat, recent, oficiali de la Kiev. Noul ministru ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, le-a cerut să producă „mii de unități” cât mai rapid posibil.

Rusia are și un stimulent economic pentru a investi în dronele cu reacție. Viteza și manevrabilitatea mai mari ale acestor modele fac ca diferența dintre ele și rachetele de croazieră mai scumpe să devină „tot mai neclară”, a declarat John Hardie, de la Foundation for Defense of Democracies, un centru de analiză axat pe securitate națională și politică externă.

„Dronele de atac unidirecțional cu rază lungă sunt, în esență, rachetele de croazieră ale celor cu bugete mai mici”, a spus el. „Cu cât adaugi mai multe capabilități unei drone, cu atât diferența dintre aceasta și o rachetă de croazieră din categoria inferioară devine mai puțin relevantă”.

Organizația de analiză Conflict Armament Research a precizat, însă, că dronele cu reacție nu sunt încă la fel de avansate ca rachetele de croazieră. Potrivit acesteia, ele au o rază de atac mai redusă, transportă focoase mult mai mici și sunt mai vulnerabile la sistemele de bruiaj.

Intensitatea și scara atacurilor crește

În același timp, imaginile din satelit par să arate că Rusia reconfigurează elemente importantă de infrastructură dedicate războiului împotriva Ucrainei pentru a găzdui drone cu reacție. La o bază complet nouă din Țimbulova, în regiunea Oriol, sunt vizibile șine de lansare mai lungi, asociate cu acest tip de muniții.

La complexul aflat la aproximativ 175 de kilometri de frontiera ucraineană par să fi fost construite mai multe puncte de lansare.

De când baza a devenit operațională, Țimbulova pare să se fi transformat într-un centru important pentru atacurile cu drone. Regiunea Oriol, unde se află baza, nu era menționată în rapoartele forțelor aeriene ca zonă de lansare a dronelor înainte de septembrie 2024, însă până în august 2026 apărea în aproape fiecare atac.

Proliferarea dronelor cu reacție are loc în contextul în care BBC a constatat că Rusia lovește acum Ucraina cu atacuri complexe, care implică sute de drone și rachete, aproximativ o dată pe săptămână.

Creșterea amplorii atacurilor este alimentată de trecerea Rusiei la combinarea unei „varietăți mai mari de muniții”, inclusiv drone cu reacție și drone-momeală, cu rachete balistice costisitoare, extrem de dificil de interceptat, a declarat pentru BBC analistul Michael Bohnert, de la centrul RAND. Datele Ucrainei arată că Rusia folosește acum de peste 15 ori mai multe drone pentru fiecare atac decât în urmă cu patru ani.

Bohnert a adăugat că complexitatea tactică a acestor atacuri, combinată cu deficitul global de sisteme de apărare antiaeriană capabile să intercepteze rachete balistice, deficit provocat parțial de războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a dus la scăderea ratei de interceptare a Ucrainei.

Datele ucrainenilor au indicat o scădere a numărului de rachete balistice interceptate până la sfârșitul lunii iulie. În august, Ucraina a încetat în mare parte să mai publice cifrele care ar permite calcularea ratei de interceptare.