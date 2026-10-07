Donald Trump anunță că va vorbi la telefon cu Putin despre ciuma apărută în Siberia. Kremlinul îl contrazice

Președintele SUA, Donald Trump, și Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Colaj Foto: Getty Images / Agerpres

Administrația Trump încearcă să obțină răspunsuri clare despre cazul unei femei din Siberia, care ar fi murit de ciumă pulmonară. Moartea de la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Irkuțk a „dat alarma” în întreaga administrație, declanșând o cursă pentru adunarea informațiilor și planificarea unui potențial răspuns, potrivit mai multor surse familiarizate cu situația. Președintele Donald Trump a declarat reporterilor în fața Casei Albe, marți după-amiază, că a „programat o discuție telefonică” cu liderul rus Vladimir Putin pe această temă „foarte curând”, însă Kremlinul neagă organizarea apelului, scrie, miercuri, CNN.

Însă reticența Rusiei de a împărtăși informații despre incident a complicat aceste eforturi, lăsându-i pe oficiali în fața riscurilor mai ample pe care le-ar putea prezenta o potențială epidemie.

Departamentul de Stat a spus că monitorizează cazul suspect alături de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și a cerut în mod oficial Rusiei să „împartășească rapid și deschis informații precise”.

„Am solicitat oficial informații suplimentare de la guvernul rus. De asemenea, suntem în comunicare oficială cu alte țări din întreaga lume pentru a împărtăși informații”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

„Este evident responsabilitatea Rusiei să împărtășească mai multe informații cu lumea”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio, marți dimineață.

„Poate că este mai grav decât am crezut. Nu știm, dar cred că ar fi imprudent în acest moment, având în vedere informațiile limitate pe care le avem încă, să speculăm”, a spus el.

Oficialii americani au luat legătura cu guvernul rus încă de vinerea trecută, a declarat un oficial al Departamentului de Stat, inclusiv între experții în sănătate ai departamentului și Ministerul rus de Externe. Iar această comunicare a continuat, a declarat un oficial al administrației, în timp ce Rubio și-a exprimat marți speranța că schimbul limitat de informații „se va schimba în următoarele ore și zile”.

Președintele Donald Trump a declarat reporterilor în fața Casei Albe, marți după-amiază, că a „programat o discuție telefonică” cu liderul rus Vladimir Putin pe această temă „foarte curând”. El a adăugat că agențiile americane vor avea mai multe informații de raportat „probabil mâine”.

Cu toate acestea, Kremlinul a declarat miercuri că nu a fost aranjată nicio convorbire între Putin și Trump pentru a discuta despre posibila ciumă din Rusia.

Până acum, SUA au beneficiat de o cooperare limitată. Puținele informații provenite din Rusia s-au confruntat cu un scepticism profund, oficialii nefiind convinși că Kremlinul este pe deplin transparent, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Totuși, până când administrația nu va afla mai multe, oficialii nu iau măsuri precum impunerea de restricții de călătorie, potrivit unui oficial american. SUA sfătuiește deja împotriva călătoriilor în Rusia din cauza diverșilor factori, inclusiv posibilitatea detenției abuzive și războiul cu Ucraina.

Printre întrebările critice încă fără răspuns se numără dacă femeia în vârstă de 28 de ani a luat ciumă pneumonică, o infecție severă, dar tratabilă, sau o altă boală infecțioasă necunoscută. Personalul Institutului Anti-Ciumă studiază o serie de alte boli periculoase, inclusiv holera, antraxul și bruceloza, potrivit site-ului institutului.

Oficialii americani au solicitat, de asemenea, detalii despre boală, pentru a afla a fost modificată în vreun fel, un proces numit „câștig de funcție” care ar putea schimba dramatic modul în care SUA și alte țări ar putea răspunde.

Rubio și alți oficiali au minimalizat public amenințarea imediată la adresa americanilor, subliniind că administrația monitorizează îndeaproape situația și că ciuma pneumonică este tratabilă cu antibiotice.

Însă, în culise, există o profundă neliniște în cadrul administrației din cauza lipsei continue de informații, au declarat persoane familiarizate cu situația. Aceste îngrijorări sunt agravate de răspunsul exagerat al guvernului rus, inclusiv plasarea în carantină a spitalului unde a fost tratat laborantul, potrivit primarului districtului Șelehovski.

Aproape 200 de persoane sunt în carantină.

„Nu știm prea multe în acest moment despre ce s-a întâmplat de fapt. Dar de un lucru suntem siguri majoritatea dintre noi: rușii vor acționa așa cum au făcut chinezii cu Covid. Nu vor fi sinceri”, a spus un oficial american.

Totuși, Trump a caracterizat luni situația drept o „mare problemă” pentru Rusia, sugerând că SUA ar putea fi nevoită să ofere un anumit nivel de ajutor nespecificat.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că mai multe agenții federale „monitorizează îndeaproape cazul fatal de ciumă pneumonică suspectată”, dar că multe dintre detaliile legate de acesta rămân neconfirmate. Aceștia au reiterat că americanilor li s-a recomandat de mult timp să nu călătorească în Rusia, indiferent de motiv.

„Încurajăm autoritățile ruse să împărtășească rapid și deschis informații precise”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Ulterior, oficialii Consiliului Național de Securitate și ai Departamentului de Stat au condus eforturile administrației de a aduna informații, de a reconstitui ce s-a întâmplat și de a evalua riscurile potențiale, au declarat oficiali și alte persoane familiarizate cu situația.

Agențiile federale de sănătate, inclusiv Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA și Administrația pentru Pregătire și Răspuns Strategic, au fost, de asemenea, implicate în efortul interguvernamental.

O sursă familiară a declarat că oficialii au contactat și Organizația Mondială a Sănătății, organismul internațional de sănătate de la care Trump și-a retras finanțarea la scurt timp după preluarea mandatului, dar cu care guvernul a continuat să comunice în situații de urgență.

OMS cere mai multă claritate

Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat marți că autoritățile sanitare ruse au raportat că nu a fost înregistrat recent niciun caz de ciumă în regiunea Irkuțk, ca răspuns la o solicitare a OMS.

El a spus că autoritățile sanitare ruse au declarat pentru OMS că a fost efectuată o anchetă epidemiologică, iar contactele au fost identificate, testate și puse sub observație medicală.

„Autoritățile sanitare ruse nu au detectat agenți patogeni cu risc ridicat”, a spus Tedros.

Tedros a declarat că OMS cere clarificări de la autoritățile ruse cu privire la „relatările din presă despre un al doilea angajat cu pneumonie de cauză nedeterminată”.

Întrebat, miercuri, despre solicitarea OMS, Kremlinul a respins relatările din presă despre situație și i-a trimis pe jurnaliști la organismul de supraveghere a sănătății publice.

Unele instituții media occidentale au raportat un al doilea caz legat de acest episod, citând rapoarte nespecificate din presa rusească. CNN nu are cunoștință de astfel de rapoarte și nici presa locală din Siberia, nici oficialii locali nu au confirmat o a doua infecție.

„Dacă nu sunt transparenți, dacă nu sunt deschiși la o răspundere independentă, cum este posibil să avem încredere că Kremlinul ne oferă informații complete și exacte?”, a spus Lawrence Gostin, profesor de drept al sănătății globale la Universitatea Georgetown, care a colaborat îndeaproape cu OMS.

„Evident, laboratorul efectua cercetări cu risc extrem de ridicat și folosea măsuri de biosecuritate de proastă calitate”, a spus el.

Locația relativ îndepărtată a Institutului Anti-Ciumă din estul Rusiei, combinată cu capacitatea limitată a ciumei pneumonice de a se răspândi rapid, le-a oferit experților din domeniul sănătății o oarecare liniște, asigurându-se că orice amenințare imediată poate fi ținută sub control.

Ciuma pneumonică este o infecție bacteriană, spre deosebire de tulpina de coronavirus extrem de transmisibilă care a declanșat pandemia din 2020. Și, deși ciuma este fatală dacă nu este tratată, există acum antibiotice eficiente și disponibile pe scară largă pentru a o trata.

Deși există puține indicii că incidentul va declanșa o altă criză sanitară globală, oficialii și experții externi au declarat că acesta a subliniat totuși cât de dificil poate fi monitorizarea și pregătirea pentru potențiale amenințări biologice.

Departamentul de Sănătate și Servicii Umane ar putea deține rezervele medicale necesare pentru combaterea ciumei pneumonice convenționale, au declarat acești oficiali și experți. Dar nu există nicio certitudine dacă ar putea face același lucru împotriva unei versiuni modificate sau cât timp ar dura dezvoltarea unui tratament, dacă este necesar.

Jennifer Nuzzo, profesor de epidemiologie și directoare a Centrului Pandemic de la Școala de Sănătate Publică a Universității Brown, a declarat că episodul vine și în contextul în care capacitățile de răspuns în domeniul sănătății, atât în ​​SUA, cât și la nivel global, au fost diminuate de reducerile de finanțare și de presiunea de a răspunde la alte crize. OMS a propus reducerea bugetului său în urma unui deficit de 600 de milioane de dolari declanșat de ieșirea SUA din UE.

Între timp, capacitatea Americii de a gestiona un nou răspuns de sănătate publică „este sever diminuată” pe fondul eforturilor sale de combatere a focarelor de rujeolă, a spus ea.

„Vorbim despre un sistem foarte epuizat. Doamne ferește să adăugați un alt agent patogen la munca deja laborioasă și dificilă de combatere a rujeolei”, a spus Nuzzo.

„Ar fi un coșmar”, a spus ea.