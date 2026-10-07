Marco Rubio ține un discurs la Acropole. Va cere țărilor occidentale „să revină la principiile și valorile democratice fundamentale”

Secretarul de stat american, Marco Rubio, urmează să le ceară țărilor occidentale să „revină la rădăcinile civilizației lor” și să „reafirme valorile care au stat la baza ascensiunii Europei” și Americii de Nord la o poziție dominantă în lume timp de secole, relatează publicația greacă Kathimerini. Informația despre discursul lui Rubio vine în contextul scandalului uriaș în care a fost implicată administrația Trump prin ambasadoarea sa la Atena, Kimberly Guilfoyle, care s-a lăudat că guvernul american „poate schimba guverne” în Europa și invocând cazul căderii guvernului Bolojan, în România. Rubio i-a luat apărarea, anterior, ambasadoarei americane

Aflat la Atena pentru discuții privind „aprofundarea cooperării economice, energetice și de securitate” cu Grecia, Rubio va susține, miercuri, în cursul zilei, un discurs în apropierea ruinelor Acropolei, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale civilizației antice a orașului, asociată cu apariția guvernării participative și a contractului social.

Departamentul de Stat, care prezintă discursul drept o intervenție majoră despre democrație și viitorul acesteia, spune că Rubio „le va cere deopotrivă americanilor și europenilor să se unească într-o amplă renaștere a spiritului occidental, o moștenire care se întinde de la Atena și Roma, trece prin creștinătate și ajunge până la întemeierea republicii americane”.

Rubio este considerat de mulți drept figura mai conciliantă a administrației Trump și a fost trimis frecvent să clarifice sau să răspundă preocupărilor provocate de declarațiile adesea lipsite de diplomație ale președintelui.

Prezența lui Rubio va provoca iritare din nou, cel mai probabil

În unele cercur, însă, discursul lui Rubio de la Atena ar putea fi privit drept o continuare a intervenției extrem de dure susținute anul trecut de vicepreședintele JD Vance la Conferința de Securitate de la München, unde acesta i-a criticat vehement pe europeni pentru imigrația necontrolată și i-a acuzat că se bazează excesiv pe Statele Unite și acordă prea puțină atenție propriei securități.

Vance și Rubio sunt principalii pretendenți la preluarea rolului de lider al Partidului Republican după Trump, formațiune care se confruntă cu dificultăți serioase înaintea alegerilor intermediare pentru Congres de luna viitoare.

Rubio intenționează să le amintească celor care îl ascultă de calități despre care spune că s-au născut în Grecia și au ajuns ulterior să definească Occidentul, precum curiozitatea, curajul, ambiția și dorința neobosită de explorare și descoperire a necunoscutului, mai scrie publicația elenă.

„El va avertiza că o parte prea mare a civilizației noastre a uitat aceste calități esențiale și le va cere aliaților noștri din întregul Occident să se alăture Statelor Unite pentru a respinge declinul, a ne apăra valorile comune și a înfrunta împreună o nouă eră a competiției dintre marile puteri”, a transmis Departamentul de Stat.

Administrația Trump a acuzat în repetate rânduri țările europene că se îndepărtează de valorile lor tradiționale și de principiile democratice prin limitarea libertății de exprimare a conservatorilor și prin nerespectarea angajamentelor față de parteneri internaționali precum Statele Unite.

Multe dintre aceste țări au respins criticile și au acuzat la rândul lor Statele Unite sub Trump de comportamente similare sau chiar mai grave, inclusiv prin poziția ferm antiimigrație pe care unii o consideră rasistă.

Proteste înaintea vizitei

Înaintea vizitei lui Rubio la Atena, aproximativ 1.500 de persoane s-au adunat pentru a protesta față de prezența sa și față de războiul din Iran, scandând „Ucigași americani!”.

Manifestația a fost organizată de un sindicat comunist și de alte grupări de stânga și a avut loc înaintea restricțiilor ample de circulație planificate la Atena. Organizatorii au spus că proteste similare au avut loc în cel puțin alte 12 orașe din Grecia.

Rubio se află în a doua etapă a unui turneu în trei țări aliate NATO, care l-a dus deja în Islanda și se va încheia joi, în Portugalia. Vizita are rolul de a-i asigura pe partenerii Statelor Unite că administrația Trump rămâne angajată față de „succesul și securitatea” lor, în ciuda unei abordări adesea brutale și uneori nepoliticoase față de aliații tradiționali, care a provocat neliniște.

Rubio a început să pună accentul pe teme istorice încă de joi, când s-a întâlnit cu ministrul de externe al Islandei la locul unde a avut loc celebrul summit din 1986 dintre fostul președinte Ronald Reagan și liderul sovietic de atunci, Mihail Gorbaciov, o întâlnire despre care mulți consideră că a marcat începutul sfârșitului Războiului Rece și a contribuit la destrămarea ulterioară a Uniunii Sovietice.

Rămâne neclar ce efect vor avea vizitele lui Rubio, însă, marți, la Reykjavik, acesta a încercat să asigure Islanda că administrația lui Donald Trump nu are intenții asupra teritoriului insulei. Dimpotrivă, a spus el, Statele Unite împărtășesc profund preocupările Islandei privind securitatea Arcticii, în condițiile intensificării tensiunilor dintre SUA și Rusia în nordul îndepărtat și în alte regiuni.

Islanda a fost neliniștită de intențiile lui Trump după ce acesta a publicat o hartă în care culorile drapelului american acopereau întreaga Americă de Nord și se extindeau până în Islanda și Groenlanda. Reticența a persistat în pofida unui acord încheiat luna trecută pentru creșterea prezenței americane în Groenlanda, teritoriul danez vecin, care pare să fi pus capăt cererilor lui Trump ca Statele Unite să preia controlul deplin asupra insulei.

După discuțiile lui Rubio de la Reykjavik, tensiunile au părut însă să se reducă. Rubio a spus că Statele Unite nu vor face nimic în Islanda fără acordul acesteia.

Înainte de discursul de la Atena, Rubio va fi probabil întrebat și despre acuzațiile de comportament necorespunzător formulate împotriva ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Principalii democrați din Comisia pentru Relații Externe a Senatului și din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, senatoarea Jeanne Shaheen și deputatul Gregory Meeks, au început investigații privind acuzațiile relatate luna trecută de The Wall Street Journal, potrivit cărora Guilfoyle s-ar fi comportat necorespunzător în calitate de principal reprezentant diplomatic al SUA în Grecia.

Publicația a relatat că Guilfoyle le-ar fi spus invitaților la o recepție că Statele Unite ar putea submina guvernul grec dacă ar dori, că ar fi promovat interesele comerciale ale unei anumite companii grecești din construcții și energie și că i-ar fi permis lobbyistului acesteia să participe la reuniuni diplomatice private.

Guilfoyle, fostă prezentatoare la Fox News Channel și fostă procuroare în California, care a fost cândva logodită cu Donald Trump Jr., fiul președintelui, a respins orice acuzație de comportament necorespunzător, iar Rubio a apărat-o și în trecut.

După apariția articolului din Journal, Rubio a spus că Guilfoyle „a fost o susținătoare extraordinară a agendei președintelui în Grecia și în întreaga Europă”. El a adăugat că atât el, cât și Trump apreciază foarte mult „munca și rolul esențial de conducere” ale ambasadoarei, în special în domeniul energiei.

Administrația Trump consideră Grecia esențială pentru extinderea promovării și exporturilor de gaz natural lichefiat produs în Statele Unite către Europa de Sud-Est și Europa Centrală.