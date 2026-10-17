După acordul pe motorină, Rusia și SUA discută noi proiecte comune. Moscova vorbește despre centre de date cu energie nucleară

2 minute de citit Publicat la 18:24 17 Oct 2026 Modificat la 18:24 17 Oct 2026

Ultima întâlnire tete-a-tete dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc în august anul trecut, în Alaska. Foto: Getty Images

Rusia și Statele Unite discută despre mai multe proiecte economice comune, inclusiv despre centre de date care ar putea fi alimentate de reactoare nucleare de mici dimensiuni, a declarat vineri Kirill Dmitriev, emisarul pentru investiții al președintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters.

Discuțiile vin după acordul anunțat săptămâna trecută privind motorina rusească.

Dmitriev a recunoscut însă că sancțiunile americane rămân un obstacol major și a criticat legea Graham, semnată luna trecută de Donald Trump, care urmărește să reducă veniturile Rusiei din energie prin noi sancțiuni și tarife.

Chiar și așa, oficialul rus spune că Moscova și Washingtonul iau în calcul și alte forme de cooperare economică.

„Discutăm și proiecte comune în domeniul centrelor de date rusești și americane, inclusiv folosirea unor centrale nucleare de mici dimensiuni”, a spus Dmitriev, fără să ofere alte detalii.

În această lună, Ucraina a atacat centre de date aparținând grupului tehnologic rus Yandex și Sberbank, unul dintre cele mai mari grupuri bancare și tehnologice din Rusia. Kievul a prezentat atacurile drept un răspuns la loviturile rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Dmitriev spune că „gheața a început să se spargă” în relația economică dintre Rusia și SUA

Kirill Dmitriev este una dintre figurile importante implicate în discuțiile ruso-americane privind războiul din Ucraina și promovează de mai mult timp ideea unor proiecte comune între cele două țări, inclusiv în domeniul mineralelor și energiei.

Kremlinul și-a exprimat însă în repetate rânduri nemulțumirea că Washingtonul a condiționat până acum astfel de acorduri de încheierea unui acord de pace în Ucraina, care nu a fost încă obținut.

Dmitriev susține că această abordare începe să se schimbe.

„Evident, progresul este destul de dificil. Există rezistență, de fapt o rezistență destul de mare, din mai multe direcții. Dar, așa cum arată exemplul acordului privind motorina, cred că vom anunța în curând și alte inițiative importante. Gheața a început, de fapt, să se spargă”, a spus el la conferința Russian Energy Week de la Moscova.

„În acest moment punem efectiv în aplicare proiecte cu Statele Unite ale Americii și vom continua să facem acest lucru până la încheierea operațiunii militare speciale”, a mai spus Dmitriev, folosind termenul folosit de Kremlin pentru războiul din Ucraina.

SUA și Rusia încearcă să rezolve problema plăților pentru acordul privind motorina

Dmitriev a mai spus că Trezoreria SUA a cerut fondului suveran rus de investiții, pe care îl conduce, să ajute la găsirea unei soluții pentru problemele de plată legate de acordul privind motorina.

Înțelegerea, anunțată de Donald Trump în urmă cu o săptămână, prevede livrarea de motorină rusească pe piețele din Statele Unite și din alte țări, cu scopul de a reduce prețurile.

Scăderea prețului combustibililor este una dintre prioritățile lui Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate luna viitoare.

Acordul a fost criticat dur de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și presupune eliminarea unor sancțiuni aplicate petrolului rusesc, inclusiv a unor măsuri impuse chiar de Trump.

„Sunt atât de multe straturi de sancțiuni puse unele peste altele, încât toată lumea a ajuns să fie confuză. Acum este greu să înțelegi cum poți ieși din această situație”, a spus Dmitriev.

El susține că în SUA au început deja discuții despre modul în care unele dintre aceste sancțiuni ar putea fi ridicate.

„Au început deja sesiuni de brainstorming despre cum pot fi eliminate aceste sancțiuni. Exact la asta lucrează în prezent Statele Unite”, a declarat emisarul lui Putin.

Dmitriev a mai spus că Fondul Rus pentru Investiții Directe va încerca să se asigure că plățile legate de viitoarele proiecte dintre Rusia și SUA vor putea fi făcute eficient și vor ajunge la beneficiarii lor.