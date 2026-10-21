Nicușor Dan a convocat CSAT după ultimele atacuri din Marea Neagră. Ședința are loc joi, cu noii miniștri

1 minut de citit Publicat la 10:51 21 Oct 2026 Modificat la 10:54 21 Oct 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru joi, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Discuțiile vor avea loc după o serie de incidente în Marea Neagră, unde mai multe nave comerciale au fost atacate sau avariate în ultimele săptămâni. Ședința va avea loc cu noii miniștri ai guvernului Niculescu.

Potrivit Administrației Prezidențiale, în ședință vor fi analizate implicațiile de securitate ale acestor incidente, dar și măsurile care pot fi luate pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii maritime critice a României. Pe masă vor fi și alte teme legate de securitatea națională.

Reuniunea va avea loc cu noii membri ai Guvernului Niculescu, după ce Executivul a trecut de votul Parlamentului. La CSAT vor participa, între alții, premierul Luca Niculescu, ministrul Apărării, Radu Oprea, ministrul de Interne, Marian Neacșu, ministrul de Externe, Dan Neculăescu, ministrul Economiei, Daniel Zamfir, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Incidente tot mai grave în Marea Neagră

Convocarea CSAT vine după mai multe atacuri asupra unor nave comerciale din Marea Neagră. Velislava Petrova-Chamova, ministrul de Externe al Bulgariei, a anunțat miercuri, la Berlin, că Bulgaria va lucra împreună cu România și Turcia pentru un „moratoriu” asupra atacurilor care vizează navele comerciale din regiune.

În ultimele două săptămâni, patru nave civile au fost scufundate sau avariate.

Nicușor Dan a discutat și cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, despre situația din Marea Neagră.

„Am convenit ca România și Bulgaria să colaboreze strâns pentru a promova măsuri mai ferme de contracarare a dronelor în cadrul UE și NATO, în scopul asigurării unei navigații comerciale sigure în Marea Neagră”, a transmis președintele.

Săptămâna trecută, un cargou sub pavilion ucrainean a fost avariat, iar un vas comercial sub pavilionul St Vincent și Grenadine a fost scufundat. Cinci marinari au fost salvați, iar alți 11 sunt încă dați dispăruți.

Anterior, un cargou turcesc fusese scufundat, iar altul avariat. Doi membri ai echipajului au murit.

Premierul bulgar Rumen Radev a spus că nu există încă „dovezi solide și clare” care să arate cine se află în spatele atacurilor, dar că logica „indică spre Federația Rusă”.