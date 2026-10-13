Ilie Bolojan și Rumen Radev au vorbit la telefon despre navele atacate în Marea Neagră

Operațiunea de salvare a echipajului navei ROYAD MAMMADOV, scufundată în Marea Neagră, 5 octombrie 2026. Sursa foto: IGAv

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat marți, la telefon, cu omologul său bulgar, Rumen Radev, despre alerta de securitate din Marea Neagră, după ce două nave comerciale au fost lovite de drone. Prim-ministrul României a condamnat ferm atacurile din zona economică exclusivă a Bulgariei. Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea colaborării între Bulgaria, România şi Turcia pentru a întări securitatea regională, inclusiv cea maritimă.

Cei doi au vorbit marți la telefon despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și atacurile asupra navelor comerciale.

„Premierul român a condamnat ferm atacurile asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei, subliniind că astfel de acțiuni împotriva navigației civile sunt inacceptabile și reprezintă încălcări grave ale dreptului maritim și ale dreptului internațional. Aceste atacuri sunt consecințe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”, a transmis Guvernul într-un comunicat de presă.

De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre consolidarea coordonării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru a întări securitatea regională, inclusiv cea maritimă.

Agenția de știri BTA a relatat, de asemenea, că Ilie Bolojan și Rumen Radev au discutat despre intensificarea cooperării între Bulgaria, România și Turcia pentru a „consolida securitatea regională şi a asigura desfăşurarea în siguranţă a traficului maritim”, potrivit Agerpres.

Radev a menţionat şi sprijinul Uniunii Europene şi al NATO pentru stabilirea circumstanţelor în care au avut loc atacurile, precum şi pentru îmbunătăţirea capacităţilor de supraveghere şi control în spaţiul aerian şi în apele maritime.

Marţi dimineaţă, Radev a declarat că au avut loc noi atacuri cu drone asupra unor nave din Marea Neagră. O navă a fost lovită de trei drone aeriene la 18 mile marine est de Biala, iar o altă navă a fost lovită la 17 mile marine est de Krapeţ şi s-a scufundat.





